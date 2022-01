Una pareja de lesbianas denuncia que un hospital de Valladolid les impidió inscribir a su hija: “Nos dijeron que solo matrimonios normales”

Ada tiene dos madres. Nació en el Hospital Clínico de Valladolid el último día de 2021. Sara, su madre, puso el óvulo y Violeta, su otra madre, el útero. Como el resto de progenitores, deberían haber podido inscribir a su hija en el centro hospitalario pero las mandaron al registro civil. “Nos dijeron que solo hacían el registro con matrimonios normales [sic]. Ni homosexuales, ni extranjeros ni madres solteras, ni divorciadas“, explica por teléfono Silvia Sánchez. El hospital pide disculpas a la familia y tomará las medidas oportunas para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder.

Lesbianas obligadas a casarse para inscribir a sus bebés en el Registro Civil: "Legalmente mi hija sigue sin ser mi hija"

Saber más

“Después de que mi mujer diera a luz, me presenté en la ventanilla, tenía delante a un chico y a otro detrás, los padres de niños recién nacidos, pero a ellos les dejaron registrar a sus hijos“. A ella no. “La persona que estaba en la ventanilla me dijo que, aunque yo era el 'declarante', estos casos aquí no se podían gestionar“. Les dijeron que fueran al registro porque necesitaban un papel, y que, era una “tontería“ iniciar el proceso en el hospital porque acabarían en la misma oficina.

Les explicaron que necesitaban un documento que no estaba en ese hospital. “Faltaba un formulario que pudiera contener la información de dos madres, en lugar de un padre y una madre. Vamos, que los formularios son de la edad de piedra... No faltaba ningún documento, ni pidieron más que la inscripción legal del nacimiento“, explica Yolanda Rodríguez de la asociación LGTBI CINHOMO, que ha dado visibilidad al caso.

Aunque viven a treinta kilómetros de Valladolid y al día siguiente era festivo -con lo que el registro cerraba-, el personal administrativo se negó a inscribir a su hija. “Antes de bajar al mostrador, en el paritorio, me dijeron que no iba a tener problemas“. Silvia tenía dudas, porque no era la primera vez que escuchaba que en ese y otros hospitales de España ponían impedimentos a las mujeres lesbianas. Tenía razón.

El día tres de enero acudieron al registro civil. Allí les informaron de que el hospital debería haber accedido al registro y que, desde ese misma oficina, ya habían notificado a los hospitales Clínico y al Rio Hortega de Valladolid que debían permitir el trámite a las parejas del mismo sexo. El matrimonio pidió una hoja de reclamaciones en el Hospital, y han puesto una reclamación telemática al Sacyl, la sanidad de Castilla y León. Ahora, la Fundación LGTBI Triángulo les va ayudar a presentar una queja formal. “Es injusto que te pases el día del nacimiento de tu hija llores porque te has sentido discriminada“, subraya Silvia.