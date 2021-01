El alcalde de Valladolid rechaza polemizar con Igea sobre el desfile de los Reyes Magos: "Cada uno que saque sus conclusiones"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha rechazado polemizar con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, sobre el desfile de los Reyes Magos. "Lo que pasó pasó, ahí está. la vida te da una oportunidad constante de hacerte un retrato, en política sucede también. Cada uno que saque sus conclusiones", ha respondido el regidor vallisoletano a preguntas de los periodistas tras presentar las actividades del quinto centenario de la Guerra de las Comunidades.

El alcalde ha señalado que "lo importante" es que "las cosas no se saquen de madre" y ha defendido que la ciudad de Valladolid "vivió una tarde de Reyes dentro de la normalidad y sin ningún riesgo para su seguridad". "El resto no me interesa, sinceramente. No quiero darle más importancia de la que debe tener", ha destacado.

Óscar Puente ha justificado el desfile de una carroza tirada por caballos que recorrió varios barrios en Valladolid y que, no provocó "problemas de acumulación de gente, seguridad o problemas que sí pueden tener incidencia en la salud a diferencia de otras ciudades con cabalgatas estáticas", como permitía y proponía la Junta.

El alcalde también ha defendido que se cumplió con la normativa porque "las normas no lo pueden todo y son interpretables", pueden tener "lagunas" y el Ayuntamiento de Valladolid, como hizo el de León -con un desfile similar que no provocó polémica-, encontró "la fórmula para cumplir la normativa y que hubiera Reyes Magos".

El vicepresidente autonómico tuiteó en varias ocasiones que el desfile que proponía el Ayuntamiento de Valladolid "no cumplía la normativa" de la Junta de Castilla y León y advirtió de la posibilidad de que hubiera sanciones al respecto.