Los alcaldes socialistas de las principales ciudades de Castilla y León repiten candidatura

El PSOE de Castilla y León va desvelando a sus candidatos para las elecciones municipales de 2023. Los socialistas han dado a conocer este lunes los nombres de sus contendientes en las ciudades de Castilla y León y no hay sorpresa alguna en los nombres. Todos los alcaldes de los grandes municipios repiten: Daniel de la Rosa, volverá a presentarse en Burgos, José Antonio Diez en León; Aitana Hernando en Miranda; Olegario Ramón hará lo propio en Ponferrada; Camino Cabañas repite en San Andrés del Rabanedo; Clara Martín en Segovia; Carlos Martínez buscará otro mandato en Soria, y Óscar Puente concurrirá para optar a la reelección por tercera vez en Valladolid.

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha dado a conocer el primer adelanto de nombres de cara a los comicios del próximo año a expensas de cerrar los nombres de Zamora y Ávila, que todavía cuentan con plazo hasta este martes a las 12.00, aunque confía en que no haya primarias en ambos casos. La provincia de Salamanca maneja otro calendario, como así decidieron los militantes, que retrasa hasta el 21-22 de noviembre la presentación de candidaturas y hasta el 30 de noviembre la proclamación del cabeza de lista.

Para hacerse con el bastón de regidora de Palencia, Miriam Andrés, volverá a presentarse para tratar de repetir victoria, aunque no sea la alcaldesa por una tropelía entre Partido Popular y Ciudadanos, como ha rememorado la mandataria de los socialistas. En sus redes sociales, la palentina ha mostrado su candidatura y ha asegurado que “ser alcaldesa de la ciudad que más quiero es un sueño por cumplir”.

Con mi #PabloIglesiasPosse como testigo presento mi candidatura a la alcaldía de #Palencia. Poder ser alcaldesa de la ciudad que más quiero es un sueño por cumplir.

Con este anuncio, el PSCyL comienza a poner en marcha las elecciones de mayo de 2023 y disipa dudas de posibles primarias en las principales ciudades de Castilla y León. Como ha explicado Sánchez, estos comicios internos se dan en aquellos puntos en los que los alcaldes no quieren optar a revalidar cargo -aunque no es el caso para los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad- o no ostentan el cargo, aunque la propia secretaria de Organización ha apuntado que en el caso de Miriam Andrés la reconocen como ganadora tras el pacto entre PP y Cs.

Para otros municipios en los que los socialistas no gobiernan, como Aranda de Duero, Medina del Campo, Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda, Sánchez ha apuntado que trabajan también para presentar una candidatura única que sí tendrán en Miranda de Ebro y en San Andrés del Rabanedo, al repetir sus regidoras.

Esta primera lista esta a expensas de que se vayan presentando las candidaturas para los municipios más pequeños. Según ha expresado Sánchez, la intención de los socialistas es presentarse en “cada uno de los 2.248 municipios de Castilla y León”. Por eso ha apelado a presentarse a “cualquiera que sienta la necesidad de poder manifestarse” con el partido.

De cara enfrentarse a las elecciones municipales, Sánchez se ha mostrado confiada en que van “a pelear por mayorías absolutas” y ha recordado que ganaron en seis de las nueve capitales y gobiernan en cinco. La dirigente socialista ha defendido los “liderazgos fuertes, solventes y cercanos a sus vecinos” de sus compañeros de partido frente a un Partido Popular que no tiene “candidatos” ni proyectos para los municipios de Castilla y León.

Puente con “más ilusión que nunca”

Adelantándose al anuncio de Ana Sánchez, Óscar Puente ha lanzado su candidatura vía Twitter. El regidor vallisoletano ha afirmado que se encuentra “con más ilusión que nunca por seguir haciendo de esta ciudad un lugar mejor cada día”.

Pues sí. Hoy presento formalmente mi solicitud de candidatura a la alcaldía de Valladolid ante mi partido. Con más ilusión que nunca por seguir haciendo de esta ciudad un lugar mejor cada día. Y por qué no decirlo, con emoción al estampar mi firma, porque Valladolid es mi vida.

En declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que llega “muy bien, cargado de pilas a todos los niveles, personal y político” y con “más ganas que nunca”. Según ha explicado, se trata de un trámite que no cree que “pueda sorprender a nadie”

Puente ha incidido en que llega a este momento “muy bien”, “con más ganas que nunca” y ha apostillado que espera el mejor resultado que ha tenido en unas elecciones. “Voy a por ello”, ha recalcado.

Será la cuarta convocatoria electoral a la que el socialista Óscar Puente concurre como candidato a la Alcaldía después de una derrota electoral en 2011; quedar como segundo más votado en 2015 cuando logró acceder a la Alcaldía con el apoyo de VTLP y la plataforma Sí Se Puede; y de su primera victoria en las elecciones en 2019.