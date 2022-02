Igea: “Casado y Mañueco han hecho una idiotez y es posible que estas elecciones cuesten la cabeza a más de uno”

La entrevista a Francisco Igea (Valladolid, 1964), se hace de forma telemática. El positivo en COVID-19 le llegó recién arrancada la campaña electoral y le ha mantenido aislado hasta este sábado. El exvicepresidente, un tipo activo y nervioso ha visto reducido su mundo a una habitación de la que ha intentado 'escapar' con su 'Diario de un confinado' de vídeos en las redes. No lo ha llevado bien, y menos cuando no le quedó otra que comparecer en el primer debate obligatorio a distancia, porque Igea es muy de decir las cosas "a la cara" y no a través de un plasma. Desde que el presidente Alfonso Fernández Mañueco rompió el pacto en un tuit y una llamada posterior, no ha vuelto a hablar con él y tampoco quiere. De hecho, negociar con el PP un pacto de Gobierno implicaría desechar a Mañueco, el hombre "asesinó" a Ciudadanos en Castilla y León.

Usted ha sido tremendamente severo con las medidas de prevención antes y durante la campaña electoral, y sin embargo ha acabado contagiado ¿se relajó o es que a veces ni con medidas se puede esquivar el virus?

Es difícil, es probablemente la cepa más contagiosa que hemos visto en la sanidad, es más contagiosa que el sarampión. He estado trabajando en el hospital hasta hace una semana y media y nosotros teníamos infectados el 20% de los pacientes de digestivo, pacientes asintomáticos. Puedes moverte en un día en un corte del 20% de la población infectada, se ha contagiado todo el mundo. Cuando empezábamos a tener una ola subían las tasas de positividad al 10, al 12 % y aquello era un desastre. El objetivo era mantener las tasas de positividad de 5, y las hemos tenido de 50. He llevado la mascarilla y soy conocido por ser bastante maniático, pero claro lo que no soy es inmune. Lo que es más sorprendente, y lo dijo Verónica -Casado- es que esto sólo nos pasa a los de Ciudadanos. Se nos ha contagiado el equipo de prensa, Ana Carlota, Soraya…y del PP nadie, estadísticamente es sorprendente…estoy seguro que son más limpios que nosotros.

¿Qué habrían hecho en navidad, respecto a la gestión de la pandemia si Mañueco no les hubiese cesado?

Habríamos hecho más caso del que se hizo al comité de expertos y habríamos mantenido alguna medida restrictiva sobre todo en el ocio nocturno y probablemente con alguna limitación de horarios. Es evidente que la ola no ha respondido a medidas como el pasaporte covid, nosotros no lo pusimos porque pensábamos que no iba a funcionar y no ha funcionado y que sólo funciona, con un grado de trasmisión tal alto la restricción del contacto pero probablemente con esta altísima transmisibilidad no hubiera cambiado gran cosa. O tomabas muchas restricciones o era inviable. La relación entre las restricciones y el riesgo de saturación no estaba tan clara. Éramos más partidarios de tomar alguna restricción de contacto social. Y luego, en eso sí que ha habido cambio, nosotros convocamos al comité de expertos, publicamos actas, y ahora eso ya ha desaparecido, es que no han tardado ni dos semanas en mostrarse como son. Esta ola ha tenido más mortalidad que casi el mes de enero del año pasado, o sea que esta ola es muchísimo más intensa y la mortalidad no ha subido, naturalmente en proporción pero sí que es verdad que desde enero o febrero del año anterior no teníamos tanta mortalidad como la que hemos tenido estos días, en una realidad.

Ha dicho que no apoyará un gobierno con Mañueco ¿pero sí con otro candidato del PP? ¿y si su partido vuelve a obligarle a prolongar los 35 años del pp en la comunidad, usted cederá como hizo hace dos años?

Nosotros vamos a entrar en el gobierno si somos decisivos, para eso me presento. ¿Con quién? Con quien más nos deje gobernar, con quien más capacidad de gestionar nos dé. ¿Qué está excluido? Hacer presidente a un tipo deshonesto, a un tipo que nos ha mentido a todos, que ha mentido a la población, que la ha puesto en riesgo…Mañueco está descartado. Con quien más capacidad de acuerdo tiene Ciudadanos es con el PP, por eso tuvo acuerdo, yo ya lo tenía, estaba funcionando. El que lo ha tirado por la ventana es él, que no ha querido gobernar con nosotros, no he sido yo. A mí que no me digan que yo no quiero gobernar con Mañueco, no, si yo ya gobernaba con Mañueco, el que no quiere es él, por tanto está excluido por petición propia. ¿Con el PSOE se puede llegar a acuerdo? El PSOE nos puso una moción de censura, contra todas nuestras políticas. Tendrá que ver el PSOE hasta donde está de acuerdo con nuestras políticas y hasta donde llega el PP, pero hemos marcado el terreno desde el día 1 de esta campaña.

¿Pero hay posibilidades o la idea es prolongar más de 35 años un gobierno del Partido Popular?

Voy a insistir: no ha gobernado el PP en estos dos años y medio.

Bueno…

No, hemos gobernado nosotros. Yo no soy del Partido Popular, las medidas de transparencia no son las del Partido Popular, no lo digo yo…

Han mantenido ustedes consejeros del Partido Popular, por poner un ejemplo…

Hemos mantenido cinco consejeros del Partido Popular, pero el Partido Popular gobierna cuando hace lo que quiere y no ha hecho lo que ha querido, si lo dice él, no lo digo yo. Si vino Ayuso a decirle (a Mañueco), “ahora ya eres libre” y él ha dicho que quiere un gobierno “con las manos libres” ergo, si no has gobernado tú, habré gobernado yo.

¿Estamos dispuestos a gobernar con el PSOE si hay un acuerdo programático? Sí, pero tiene que haberlo

Pueden haber gobernado los dos, pero el hecho es que el PP ya estaba allí cuando ustedes llegaron y ahí ha seguido…

Entonces no es un gobierno del PP, es un gobierno en coalición. ¿Estamos dispuestos a gobernar con el PSOE si hay un acuerdo programático? Sí, pero tiene que haberlo, un acuerdo de reparto de consejerías y en el que hay muchas cosas que son muy difíciles. Ya se ha opuesto a la Ley de Transparencia, a la Ley de Ordenación del Territorio, a las políticas de reto de demográfico, pretende subir los impuestos…hay unas cuantas cosas que no son compatibles, unas más importantes y otras menos y con esas políticas nosotros nos vamos a sentar con unos y con otros.

¿Pero se va a poder sentar? Porque hace dos años y medio eso no ocurrió, porque desde la dirección nacional de su partido se tomaron decisiones, y se repartieron ayuntamientos y diputaciones y de eso fuimos testigos. Si ahora tiene la posibilidad de negociar con PP, con PSOE, en el caso de que no haya mayoría absoluta, y su partido vuelve a imponerle un acuerdo con el PP sin sentarse tan siquiera con el PSOE ¿lo aceptará?

Mi partido me ha pedido que sea candidato y mi partido me ha oído decir antes que no haríamos presidente al señor Mañueco, eso lo sabe mi partido, lo reafirma y estamos todos de acuerdo en este aspecto. Vamos a negociar y vamos a negociar nosotros. ¿Qué está excluido? Están excluidos los extremos, nuestra intención es que haya un gobierno lo más sensato posible, de reforma, en el camino que nosotros hemos emprendido, y los que tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo con nosotros son el PSOE y el PP.

Bien, pero si su partido le dice “con el PSOE no” ¿lo va a aceptar?

Es que no ha dicho eso.

Ya, pero hace dos años sí lo dijo…

Hemos aprendido de nuestros errores , no lo he dicho yo, lo ha dicho mi presidenta y cuando hay que negociar hay que negociar y no se puede negociar con las manos atadas a la espalda. Hay que poner unos límites: los populismos y la políticas iliberales. Yo no voy a entrar en un gobierno con Vox, nunca ni lo voy a votar, nunca, esto está descartado. Otra cosa es que yo no pueda llegar a acuerdos legislativos o de carreteras o de bibliotecas con el Grupo Parlamentario Vox si lo tuvieran, pero no voy a entrar en un gobierno que vaya a llegar a un acuerdo con estos señores. Llegaré a un acuerdo con quien ocupa los espacios más cercanos a nosotros, a la izquierda y a la derecha.

¿Incluye a Podemos?

He dicho que no vamos a pactar políticas iliberales. A mí no me gusta la gente que rodea el Congreso…

¿Y si fuese posible un gobierno entre PSOE y Podemos, no entraría Ciudadanos?

Siempre hay muchas posibilidades pero yo no voy a entrar en un gobierno con Podemos, pero…aún queda campaña.

Tiene usted las encuestas en contra ¿qué análisis hace?

Las encuestas van mejorando ostensiblemente cada día.

Van mejorando pero Ciudadanos es el gran perdedor. De 12 escaños que consiguieron en 2019 se queda la cosa entre uno y tres…

Estamos remontando unas encuestas que eran muy malas, en una situación de la marca y del partido muy complicada y lo que nos interesa es permanecer como un actor político en la Comunidad y en el país. Yo creo que esto se está dando la vuelta bien y que la campaña está yendo bien. Aspiro a tener un grupo parlamentario suficiente para determinar la actividad política y eso está a nuestro alcance. La campaña se le está haciendo eterna a algunos y a nosotros nos van a faltar dos días.

¿Cuántos escaños calcula que tendrá Ciudadanos?

Yo espero que estemos por encima de los necesarios para formar grupo parlamentario, que son tres y todo lo que esté por encima de eso, llegando a cinco, o seis, tenemos que verlo, estamos con encuestas en marcha estos días. En estos momentos nos manejamos con la sensación. Hemos crecido con el primer debate, que nos ha ido muy bien. Entonces bueno, si hace una semana estábamos en ese escenario de 3 y 6 ahora estamos más cerca del 8 o 9, y eso para nosotros ya sería un buen resultado.

¿Y si nos vemos en un escenario sin mayorías y hubiese que ir a una segunda vuelta?

Vamos a hacer lo imposible para que no pase. Eso no es admisible. Yo creo que los políticos tenemos la obligación de manejarnos con los resultados que nos dan los ciudadanos. Quien fuerce unas terceras elecciones es un irresponsable, hay que trabajar para que eso no suceda.

Ya pero si la suma de PP y Vox no fuese mayoría y Ciudadanos se niega a apoyar o a gobernar con Vox…

Hay más opciones.

¿Cómo cuáles?

Hay más opciones.

¿Un bloque de izquierdas?

¿Usted cree que yo creo en la política de bloques? No nunca he creído. El mundo es muy grande, ha habido situaciones políticas muy similares en Europa. La Comunidad tiene que empezar a ser un actor político decisivo en la vida de la nación. Nosotros hemos traído algunas cosas importantes a la vida política de la nación. Aquí hemos hecho buenas políticas y así se ha reconocido en otras partes del país y podemos seguir dando pasos y novedades. Yo me puedo sentar a hablar de un gobierno con los dos ¿por qué no? ¿por qué en Castilla y León si se da una situación de bloqueo no se puede llegar a un acuerdo de los tres partidos?

¿Entre Ciudadanos, PP y PSOE?

¿Por qué no? Los ciudadanos saben que tenemos problemas importantes que afrontar, reformas que hacer, que se necesita una estabilidad…

Ya pero el PP ya ha demostrado lo que puede hacer: Puede romper un pacto, según ustedes por intereses puramente partidistas, lleva 35 años gobernando en Castilla y León y los resultados son los que son, por mucho que Mañueco culpe ahora al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en fin ¿otra vez el PP?

¿Y por primera vez acuerdos, reformas y estabilidad o sólo enfrentamiento? ¿O sólo polarización?¿O sólo bloques? ¿Sólo existe la política de bloques? ¿No nos planteamos en España acabar con la política de bloques? Es que nosotros hemos venido aquí para eso, entre otras cosas. Gobernamos en Burgos con Daniel de la Rosa (PSOE) ¿pasa algo? No.

Creo en las utopías y trabajo para que sucedan

Entiendo que Ciudadanos como partido de centro pueda pactar a uno y otro lado, es lo que ustedes dicen siempre, pero un acuerdo después de lo que ha ocurrido, y entre PP y PSOE, parece una utopía…

Yo creo en las utopías y de hecho trabajo para que sucedan.

Sobre el caso primarias, ha desvelado usted una conversación que tuvo con el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, investigado en la causa, en la que él le dijo “hice lo que hice porque me lo dijo quien lo dijo”, eso es un poco abstracto, ¿llegó a mencionar a Mañueco? ¿en qué contexto se produce esa conversación? ¿le dijo Iglesias que dimitiría si había auto de imputación?

No mencionó a Mañueco, me dijo literalmente eso.

¿En qué contexto se produce esa conversación?

Se produce en el tanatorio de Salamanca, cuando muere el padre del rector de la Universidad y del exdirector general de Transparencia, Enrique Rivero. Ya sabe que a mí me cuesta mucho no decir las cosas a la cara, tengo ese pequeño defecto, en fin, y como le vi ahí, que estaba en una esquina y no acababa de acercarse, me acerqué y se lo dije: “Mira, Javier, quiero que sepas y ya sabes que se lo he dicho al presidente, que yo presumo la inocencia de todo el mundo, pero si esto da un paso más y sale de las diligencias previas y resultas procesado, a lo que nos obliga el pacto es a que te tienes que retirar”. Y entonces el me dijo: “Me encuentro acosado, esto no es justo. Pero quiero que sepas que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió”, y ahí acaba la conversación.

¿Y nada más? Pues me cuesta creer que no dijese nada…

Yo lo entendí ¿usted lo ha entendido?

Sí, pero habría hecho más preguntas…

Pero es que es periodista.

Y sin serlo, habría preguntado de dónde salió el dinero, porque no se ha justificado todo lo que supuestamente se donó, por qué no hay recibos, por qué ninguno de los supuestamente sabe decir a quién se lo dio y cómo lo dio…

Es el juzgado el que hace esa tarea.

Bien, pero esas preguntas se las hace todo el mundo si conoce el caso…

Mi tarea es decir: “Si esto pasa de aquí, tú tienes que salir”. Porque mi tarea es la política, la investigación judicial la lleva el juez.

Y Mañueco, ¿habló usted con él de caso más allá de la salida de Iglesias?

Lo que él dijo es que aún cabía recurso para esa decisión judicial que citaba a Iglesias a comparecer como investigado y le dije que presentase el recurso, pero le dije también que habría que asumir las responsabilidades, porque es lo acordado, no nosotros, es que está en el código ético de PP, y Mañueco dijo que sí. Y yo lo dije en rueda de prensa porque contaba con el aval del presidente.

Mañueco no está capacitado para ser presidente, ha alcanzado su nivel de incompetencia

¿Le preocupaba el caso a Mañueco?

Le preocupa, porque Javier es su amigo, hasta donde tenga amigos el presidente, que ahora ya empiezo a tener muchas dudas. Es un poco sorprendente la frialdad del presidente, a mí me ha dejado... incluso para alguien que lleva seis años en la política, es un poco sorprendente esa frialdad. Creo que el presidente no está capacitado y que ha hecho realidad el principio de Peter en la política, en el que todo el mundo alcanza su nivel de incompetencia, primero eres concejal, luego eres diputado, acabas siendo un mediocre alcalde y un pésimo presidente, has llegado a tu nivel de incompetencia y tienes que bajar la escalera porque estás en un sitio donde ya no puedes.

Visto lo visto, ¿les ha merecido la pena prorrogar dos años más el poder del PP en Castilla y León?

Sí, pero no prorrogar dos años más al PP en Castilla y León. Ha merecido la pena intentar cambiar las cosas. No sé cómo habría sido con el PSOE tenía muchas incógnitas, eso también ¿eh? No es un grupo que tenga muchas afinidades con el nuestro sobre cómo hay que cambiar las cosas y además no sé lo que hubiera ocurrido en mitad de la pandemia si nos hubiera pillado a todos con dos meses de experiencia de gobierno.

Ustedes presumen de que la Junta de Castilla y León tuvo a la mejor consejera de Sanidad, Verónica Casado y de que incluso usted mismo de madrugada negociaba para conseguir material y buscaba pilotos, así que se podía haber hecho ¿no?

Bueno pero también necesitábamos un consejero de Economía que quitase los controles previos. Una cosa es liderar la política durante la crisis, que es evidente que lo hicimos y no tiene sentido discutir sobre esto porque lo ha visto todo el mundo…pero todo tenía que funcionar y yo no puedo decir que lo hicimos solos, lideramos y tomamos las decisiones siempre nosotros, eso fue así. Quién trabajó ahí fue el secretario general de Sanidad, es verdad que si te tienen que abrir el banco de Santander, quien hace la llamada es el presidente de la Junta, claro. Si había que poner dinero en Sanghai era más fácil que lo pidiese él pero el si se compra o no se compra, cómo se compra y con quién se contacta, cómo se extienden camas en los hospitales, cómo se protocoliza la asistencia, es que ninguna de esas decisiones las toma el presidente ni las propone nadie más que nosotros. Cuando hay que asumir las medidas restrictivas, las asumimos nosotros. Si preguntas los hosteleros con quién había que reunirse cuando había que tomar decisiones está claro, pues con el cabrón de Igea. El otro día dijo uno de Segovia a Edmundo Val: “Igea es un cabrón pero yo le compraría un coche usado a él y no al presidente", esto es lo que ha sucedido.

Hay una pregunta que le tengo que hacer, porque lo he intentado por todas las vías y no se me ha dado respuesta: Me gustaría saber por qué la Consejería de Transparencia nunca dio los datos mes a mes de los traslados de ancianos de las residencias a los hospitales en el pico de la pandemia, cuando estaban en marcha los protocolos de no derivación…

Se ha contestado ya en alguna ocasión…

Sí, la respuesta es que no se dispone de esos datos, solo del global de derivaciones…

Yo no puedo dar unos datos que no tengo…

¿Pero dónde están, quién los tiene?

Es que yo creo que esos datos no existen, lo hemos hablado en varias ocasiones.

¿Cómo no van a existir, cuando se manda una ambulancia a una residencia o cuando se ingresa a un anciano, se sabe dónde vive, no?

No es verdad, lo que queda es el lugar de domicilio y a veces no figura la residencia.

Bueno, los datos los pueden tener las residencias, era fácil recopilarlos…

Uy, uy, hay mil y pico residencias…

Ya pero es que si se tiene el dato global es porque se han sumado mes a mes, porque se sabe qué ancianos y cuando ingresaron en el hospital…

Nosotros sólo publicamos los datos que nos dan, y nos los da la Consejería de Familia, es quien tiene que explicar.

Así que la culpa es del PP…

No, solo digo que hemos publicado los datos que teníamos, todos, mucho más que ninguna Comunidad.

No lo dudo, pero con ese dato en concreto no ha habido manera y las explicaciones no me cuadran mucho. Si hay un dato global, tiene haber un mensual, y se podrá ver si mientras operaban los protocolos de no derivación, los ancianos llegaban a los hospitales o no…no sé si se puede presumir de Transparencia…

Pero si es que a lo mejor no hay ni registros, es que hubo dos o tres semanas en las que ni siquiera había registro informatizado. Pero hemos dado más datos que nadie, de hospitales, de residencias, actas de los expertos, hombre claro que se puede presumir de transparencia, pero si usted misma ha publicado más que ninguno de sus compañeros de ninguna comunidad autónoma…

¿Qué va a pasar en Castilla y León después de esta campaña?

Hay una cosa tremenda que es el error político estratégico de grandes dimensiones del Partido Popular en la Comunidad y en el país.

Castilla y León es una probeta…

Yo me pongo en la cabeza de quienes como nosotros son reconocidos opositores al gobierno nacional, porque no me gusta lo que hace el PSOE. Tengo una cosa clarísima, si vamos a estas elecciones en coalición con el PP, sacamos una mayoría absoluta sobrada, pero sobrada ¿eh? Y además ofrecemos al país otra alternativa, la de gobernar con un espacio muy amplio, con una mayoría muy segura y sin contar con Vox, arrinconándolo. Ese es un mensaje político tan potente, que yo no acabo de entender por qué cojones el PP hace esto. O sea, tu manera de ocupar el espacio no es casarte, ligar con estos señores, es asesinarlos. Entonces apareces como un asesino. Y luego no pueden entender que a las víctimas, a los asesinados, no nos parezca bien. Es que nosotros somos gente sensible, que nos asesinen no nos gusta. Es que esto se lo dije a Alfonso (Fernández Mañueco), “tú puedes sacar la absoluta con nosotros e incluso sin nosotros, pero contra nosotros no”.

¿Y qué dijo él?

Es que nosotros habíamos hablado de ir en coalición con el PP, es que se publicó 24 horas antes de que este tipo rompiese. Y entonces decides asesinarnos y que nosotros nos dejemos asesinar ¿pero de dónde te has caído? Creo en mi espacio político, en nuestras propuestas, que han cambiado la Comunidad, que hay muchas cosas que hacer y no creo, efectivamente el Gobierno de Sánchez, pero si a lo que opongo es al mismo Sánchez pero del otro lado…¿qué no me gusta de Sánchez? El relato, la ausencia de un programa político propio, estar vendido al extremismo, la política del sí o no, pero claro, si me haces lo mismo del otro lado…

Hombre, lo mismo no puede ser. El candidato de Vox ha dicho que no puede ser que Castilla y León tenga su propia ley de violencia de género, o el plan de igualdad…

Es el mismo esquema de enfrentamiento.

De lo que hablamos con Vox es de una pérdida de derechos...

Y con los otros también. A mí me rodearon el Congreso, me tiraron latas de cerveza llenas, cuando salíamos de la investidura, mientras delante de mí salía Pablo Iglesias a saludarles. Asaltan el Ayuntamiento de Lorca (Murcia), oiga mire, es que ya he dicho que es lo mismo una cosa (Podemos) que otra (Vox) lo dije el otro día y me cayeron de hostias, pero es que lo voy a seguir diciendo. Esto está matando al país, lo está llevando de un lado al otro y nos está dejando sin racionalidad. Y hay unos tipos que estamos empeñados en que todo el mundo es un actor político legítimo, que hay que defender la igualdad de derechos, la presunción de inocencia, la libertad de prensa…a mí cuando un tipo me dice “es que tu no entras en mi rueda de prensa, me parece mal, es que el que niega a una prensa y el que niega a otra, es que son iguales. Pero bueno, está claro desde el día 1 de esta campaña que hay una política de pactos.

La del PP con Vox…

Vamos a ver, he decir que es muy posible que esto le acabe costando la cabeza, a más de uno, por idiota.

¿A Mañueco?

Y a Casado. Es que es una idiotez, has hecho una idiotez, es que en política se puede hacer todo menos el idiota. Del ridículo no se vuelve en política. No puedes convocar unas elecciones cuando tienes un gobierno estable, gobernando bien, con la gente contenta y organizar el fregao que has organizado, mintiendo, calumniando, difamando y dando alas a unos señores…en una campaña que además se está convirtiendo en un meme, una campaña ganadera loca, es que es un meme continuo, hace unos días estaba rodeado de jamones…