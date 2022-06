El PP vota con el PSOE a favor del Diálogo Social tras el recorte de Vox de 20 millones a sindicatos y patronal

El PP vota con el PSOE a favor del Diálogo Social tras el recorte de Vox de veinte millones de euros a sindicatos y patronal. Las Cortes de Castilla y León han aprobado una Proposición No de Ley (PNL) en apoyo al Diálogo Socia pese al rechazo de Vox, que dirige la Consejería de Industria y Empleo, responsable del Diálogo Social. El PP y toda la oposición ha votado favorablemente.

La Proposición No de Ley propuesta por el PSOE y que debatían las Cortes apostaba por reconocer la trayectoria del Diálogo Social, su marco jurídico actual y el “acierto” en su práctica institucional, “evitando ataques derivados de posiciones ideológicas extremas que atentan contra la estabilidad del diálogo social”.

La PNL apuesta por que haya consenso político y social ante cualquier modificación en el Diálogo Social. Consenso con los sindicatos, patronal y todos los grupos parlamentarios para que siga siendo un asunto de Comunidad. La PNL es muy similar a una que salió adelante en 2020 en la que se garantizaba el apoyo a la institución tras la crisis sanitaria y en la recuperación económica y social.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha añorado los gobiernos de mayoría absoluta de Juan Vicente Herrera (PP), cuando se garantizaba que hubiera elementos “fuera de la refriega política” en favor de los consensos. “Con Mañueco, los acuerdos dejaron de cumplirse y el Diálogo Social, a resquebrajarse —ha reprochado durante el pleno— antes con Ciudadanos y ahora con la extrema derecha”.

A pesar de su apoyo, el PP ha acusado al PSOE de insinuar que los sindicatos solo negocian el Diálogo Social “si hay un cheque de por medio”. El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha reconocido el “progreso económico y social” al que los agentes sociales han contribuido en los últimos años.

Ante el recorte de veinte millones de euros, Raúl de la Hoz ha defendido que “respalda” al Diálogo Social —integrado por UGT, CCOO y CEOE— y que cualquier modificación cuente con “el consenso de todos”. El portavoz del Grupo Popular ha retado a los socialistas a instar a la Junta a que no reduzca las subvenciones a los miembros del Diálogo Social. “¿qué miedo tiene a plantear el debate en esos términos?”, ha interpelado al portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca.

El procurador de Vox Ignacio Sicilia ha acusado al Diálogo Social de convertirse “en el coto cerrado a tres organizaciones sociales” y que deja fuera “a parte de los trabajadores y pequeñas empresas que no se sienten representados”. “La defensa del Diálogo Social no consiste en mantener unas asociaciones que se han convertido en estructura oligárquica que se preocupa más de garantizarse su financiación que en cumplir con los fines del Diálogo Social”, ha reprochado Sicilia antes de reclamar: “La paz social no se puede conseguir a golpe de billetera”.

Vox, a favor del Diálogo Social y en contra de “prebendas”

“A ver si el consenso progre entiende que sí estamos a favor del Diálogo Social y los agentes sociales. Tenemos un sindicato, Solidaridad. Y no estamos a favor de las prebendas”, ha concluido durante su intervención.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha reprochado que el pasado año se hicieran públicas las 24.000 subvenciones del Diálogo Social y este año, solo 171. Igea ha propuesto una enmienda que no ha sido aceptada por los socialistas. El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha insistido en que es “fundamental mantener el diálogo y el consenso”.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha mostrado su “respaldo inquebrantable” al Diálogo Social, “que vive las horas más peligrosas desde su existencia” por la “sumisión” del PP a Vox. Fernández se ha dirigido al PP directamente: “No se puede soplar y sorber a la vez. Su socio quiere destrozar el Diálogo Social y hay una persecución a los sindicatos. Tienen la oportunidad de rectificar y desmarcarse. O están con el Diálogo Social o están con el fascismo”. El procurador de UPL-Soria ¡YA! José Ramón García , ha destacado la labor del Diálogo Social en “prevención y solución de conflictos”.

Los sindicatos protestan por la paralización del Diálogo Social

El secretario general de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, ha apostado por combinar las negociaciones con movilizaciones. También ha amenazado con acudir a las entidades internacionales y a los tribunales para hacer cumplir los acuerdos del Diálogo Social si la Junta no los ejecuta. “Llevamos seis meses parados, no arrancan las medidas pactadas que benefician a la ciudadanía”, ha lamentado en las Cortes después del debate de la PNL relativa al Diálogo Social. Ante la posibilidad de que entren otros agentes al Diálogo Social, el líder autonómico de CCOO ha asegurado que seguirán negociando “si sigue habiendo Diálogo Social más grande con más fondos” y a la vez contarán “al mundo” lo que dice y hace en Castilla y León “un partido de extrema derecha”.

Para Vicente Andrés, la reunión del Diálogo Social con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, el próximo 29 de junio, será “la última oportunidad”, aunque ha augurado que Mañueco “jugará a la ambigüedad” y los agentes sociales saldrán como entren a la cita. Raúl Santa Eufemia, de UGT, ha afeado la “doble vara de medir” y ha reprochado que Mañueco no esté ejecutando las políticas activas.