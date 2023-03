Puente incorpora a su lista al independiente que tenía Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha anunciado este lunes que incorpora a su lista electoral al concejal independiente que tenía Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Martín Fernández Antolín. El salto de Fernández Antolín al PSOE era un secreto a voces desde que hace algo más de un mes decidió pasar al grupo de concejales no adscritos.

La lista de Puente al Ayuntamiento se presentará el martes y el miércoles se refrendará en asamblea. El alcalde no descarta incorporar a un independiente más con el que está intentando cerrar la lista en estas horas. Con la entrada de Fernández Antolín, intenta “capitalizar el talento y darle la oportunidad de que rinda”. Ha destacado de él “su honestidad y bonhomía” que “se aprecia de un lado a otro del arco parlamentario”, su preparación académica y experiencia, ya que “se incorpora con conocimiento y con experiencia importantes” y la importancia de que “suma desde el punto de vista electoral” en el que el PSOE ensancha su espacio. “Queremos un pacto con la ciudad y sus ciudadanos. Fernández Antolín no necesita un cargo porque ya lo tenía y tampoco un empleo porque ya lo tenía, de hecho él iba a volver a la Universidad pero era un desperdicio que Martín se fuese a su casa porque Ciudadanos no haya sido lo que dijo que iba a ser”, ha argumentado Puente.

Por su parte, Fernández Antolín, ha explicado que ha aceptado la oferta de Óscar Puente porque tiene “un proyecto realista para que Valladolid se consolide”. “Entro como independiente y sigo siendo quien era. El futuro pasa por poner el interés de los vecinos en el foco de las políticas municipales”, ha dicho recordando su discurso cuando se incorporó al Ayuntamiento como concejal de Ciudadanos en 2019. “No soy yo quien ha abandonado sus ideales”, ha reprochado en clara referencia al partido que le acogió entonces. Ha calificado su entrada en la lista del PSOE como un ofrecimiento de “gran trascendencia” al que espera corresponder. Puente ha precisado que la inclusion de Martín Fernández Antolín “no es una invitación” para que le acompañe “sino para que sume” y que no fue muy difícil convencerle. El exconcejal de Ciudadanos, favorable al soterramiento ha matizado que “es una cuestión compleja, puede llegar a distorsionar la campaña” y que es “un elemento, pero no el elemento” mientras que Puente ha asegurado que no se encuentra entre las 20 preocupaciones más importantes de los vecinos de Valladolid “ni siquiera entre los que están al otro lado de la vía”.

Respecto a la exigencia de Ciudadanos de que Fernández Antolín entregue el acta, este ha subrayado que ya renunció a ser portavoz, a la comisión de sugerencias y reclamaciones del A renuncie a ser portavoz de Ciudadanos, comisión de sugerencias y reclamaciones del Ayuntamiento y a las intervenciones en los plenos municipales. Su paso a no adscrito, ha aclarado “no cambia mayorías en el Pleno y por eso no es oportuno entregar el acta”.