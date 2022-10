Sánchez sugiere al PP que mire a Reino Unido para ver las consecuencias de las políticas de bajada de impuestos

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sugerido al Partido Popular que mire al Reino Unido para ver las consecuencias de las políticas de bajadas de impuestos. Sanchez ha hecho estas declaraciones en Soria, a dónde ha acudido este sábado para participar en un acto público. Tras recorrer el mercado municipal en compañía del secretario autonómico, Luis Tudanca, la delegada del Gobierno, Virgina Barcones, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, Sánchez se ha dirigido a los sorianos en La Alameda.

Presumiendo de un gobierno con “objetivo, método y compromiso” ha recordado que el Ejecutivo ha aprobado diez paquetes de respuesta a la crisis desde junio. “Las políticas publicas se tienen que financiar con ingresos públicos y eso son los impuestos de todos y, singularmente, de los que más tienen”. El presidente ha afirmado que hay que sacar “lecciones” tanto de la pandemia como de la actual crisis que ha provocado la guerra de Ucrania. “ Yo no me olvido de que entramos en la pandemia con 4.600 camas UCI mientras que en Alemania había 28.000, y qué hubiera sido de este país si hubiésemos entrado no con 30.000 profesionales sanitarios menos, que es lo que recortó el Partido Popular durante la década de 2010 a 2018, y hubiésemos tenido 30.000 más, que es el compromiso del Gobierno de España, continuar reforzando el estado de bienestar”, ha subrayado.

Sánchez ha criticado que quienes pedían más ayudas en esa etapa ahora “claman por bajadas generalizadas e indiscriminadas de impuestos” y se ha preguntado qué habría pasado en España si hubiesen gobernado otros. “No es una abstracción, no es un ejercicio teórico: que miren lo que ha pasado en el Reino Unido para saber exactamente cuáles son las consecuencias de ese tipo de política económica”, ha sugerido.

Ha indicado además que desde la derecha afirman que el dinero “está mejor en los bolsillos de los ciudadanos” y cuestionado si también las soluciones deben salir de esos bolsillos. Como ejemplo se ha referido al coste de un trasplante de corazón, 90.000 euros con una sanidad universal, pública y gratuita, y millón y medio de euros en Estados Unidos. Con una “justicia social y fiscal”, ha apostado por ayudar a la clase trabajadora a pagar las facturas con reducciones del IVA en la luz y el gas y con las empresas energéticas y las grandes fortunas “arrimando el hombro”.

También ha hablado de las pensiones y de su revalorización, que suponen un 12% del PIB cuando en Alemania son el 16 y en Portugal el 14. “El problema de España no son las pensiones, quien tiene el problema es la derecha política, mediática y económica, que quiere convertir en mercancía lo que es un derecho”, ha declarado. Así, ha recordado que en 2020 se renovó el Pacto de Toledo y que el PP votó a favor pero no así “la ultraderecha”. Sin embargo, ese mismo PP “hoy no habla claro” y es “ambiguo” respecto a la revalorización.

El paseo y posterior mitin de Sánchez en Soria no ha sido tranquilo, pero tampoco para el partido Soria Ya, que un día antes había insistido en reunirse con el presidente del Gobierno. El partido localista convocó una concentración en protesta en el mismo espacio al que acudió Sánchez y acabaron siendo trasladados a otra zona por la Policía, que incluso identificó al diputado autonómico Ángel Ceña. El incidente se abordó de refilón en la intervención del líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que habló de quienes sólo saben hacer ruido “porque trabajar se les da un poco mal”. Así, comentó, a la “derecha” se le “giró la cabeza como a la niña del exorcista” al saber que Sánchez acudiría a Soria y matizó: no se estaba refiriendo sólo al PP y a Vox si no a otros que “con lo de no ser ni de izquierdas ni de derechas, caen siempre del mismo lado”.

“Mañueco solo es moderado para trabajar”

También ha hablado del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha dicho que es “moderado”, pero “solo para trabajar” porque “en lo demás es bastante radical”. Tudanca ha alertado del peligro de reproducir a nivel nacional el pacto de PP y Vox en Castilla y León.

Tudanca se ha basado en le película de 'La vida de Bryan“ y el ”qué han hecho por nosotros los romanos“ para repasar todas las acciones del Gobierno y las específicas en Soria, como subir el Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral, la extensión de la banda ancha tantas veces prometida por el PP o el impulso a los tramos de la A-11, la Soria-Torralba, la Soria-Castejón o la descentralización que pondrá en marcha en la provincia el Centro de Datos de la Seguridad Social o el Centro Nacional de Fotografía.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha recordado que la Junta de Castilla y León solo ha puesto en marcha un tercio de los fondos europeos que le corresponde gestionar. Así ha precisado que el Gobierno ha ejecutado los 600 millones de fondos europeos de los que ha dispuesto para este territorio, mientras que la Junta apenas ha ejecutado 400 de un total de 1.200. “Nosotros ponemos proyectos encima de la mesa y el Gobierno de Pedro Sánchez encuentra la financiación para llevarlos a cabo y que nuestros hijos e hijas puedan seguir viviendo en nuestra tierra, por la que tanto han peleado”, ha reivindicado.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha subrayado que “la mayor de las fortalezas” es que el PSOE esté en el Gobierno con un “escudo social para proteger a los más débiles” que permite resistir “hasta a los gobiernos del PP”. “Las políticas públicas son las únicas que garantizan la igualdad de oportunidades entre aquellos que no nacimos en cuna, sino que tenemos que ganarnos la vida con sudor”, ha zanjado.