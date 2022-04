El vicepresidente de Castilla y León de Vox defiende la elección de su familiar como jefe de gabinete

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha defendido que colocara a dedo a un familiar suyo —José María Barrio Gil-Fournier— para ser su jefe de gabinete. “No es mi padre, no es mi hermano, no es mi hijo no es mi primo, no es mi tío y no es mi sobrino”, ha afirmado el líder de Vox en respuesta a los medios de comunicación este miércoles poco antes de inaugurar las jornadas 'Memoria y Prevención del Terrorismo' en la Universidad de Burgos.

Puesto que se encontraban en esta institución académica, ha querido ejemplificar su parentesco, sobre el que no ha querido detallar qué relación hay: “Si yo falleciera sin testamento, él no heredaría; heredaría el Estado antes. Para que vean el grado de parentesco tan lejano”. García-Gallardo ha defendido que el de José María Barrio Gil-Fournier es “uno de los mejores fichajes” que ha hecho la Junta de Castilla y León y ha destacado su trayectoria “dilatadísima” en el Ayuntamiento de Valladolid, la constructora Reyal Urbis —el mayor moroso de Hacienda, que en este momento subasta activos— y otras empresas del sector.

El vicepresidente autonómico ha agradecido la disposición de José María Barrio Gil-Fournier, que será su jefe de gabinete. Además, ha comentado que el hecho de que Vox solo tenga un jefe de comunicación para las tres consejerías servirá para “coordinar” las tres áreas (Agricultura, Cultura y Empleo) “refuerza esa unidad de gobierno y acción”.