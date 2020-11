Barcones, el pueblo de Soria sin cobertura ni línea fija en el que se ha impuesto la consulta médica telefónica

En medio de la segunda ola de la pandemia, nueve médicos sorianos dejaron la provincia para tomar posesión en otros centros de Castilla y León. Entre ellos, una médica de Berlanga de Duero, que pasaba consulta en varios pueblos de la zona. Barcones, de 25 habitantes, era uno de ellos. El martes pasado una enfermera se desplazó al municipio y colocó un cartel en el Ayuntamiento, en el que se informaba a los vecinos de que por falta de personal se suspendían las consultas, y que a partir de ahora les atenderían por teléfono ¿El problema? En Barcones no hay cobertura móvil y el teléfono fijo no funciona desde hace dos semanas.

Carlos Muñoz, el alcalde, explica con estupor la situación: "Nos dicen que llamemos por teléfono, pero no hay teléfono". Critica que no le avisaran de que se iban a quedar sin médico con antelación y que tampoco pudiera exponer la situación de la cobertura telefónica para buscar una alternativa. La población de Barcones es envejecida, por encima de los 70 años. "Muchos necesitan ir a tomarse la tensión o a que les receten las pastillas", relata. El centro de salud más cercano está a 25 kilómetros y no todos los vecinos tienen vehículo para desplazarse.

El problema de conexión viene de lejos. Hace dos años, tras una nevada se quedaron incomunicados 20 días. Telefónica aduce que hay unos árboles que hacen interferencia en la señal repetidora que da servicio al pueblo, "pero son árboles que llevan ahí mucho tiempo", por lo que el alcalde no termina de creerse a la empresa. "No nos han dicho un motivo claro o explicación". La compañía, según el alcalde, tiene abierto un expediente en el que le daban 45 días para restablecer el servicio y mejorar las condiciones mediante la instalación de un radio enlace. Y mientras, los vecinos siguen esperando.

Como parche, la empresa les ha facilitado un teléfono por satélite, que funciona mal y que necesita varios minutos -a veces horas- para conectarse. Los vecinos que tienen móvil, como Muñoz, tienen una alternativa: andar más de un kilómetro hasta que encuentren cobertura. El regidor critica la inacción de la Junta y las promesas que quedan en papel mojado, como el expediente a la empresa de Telefonía. "Todos los años se les llena la boca diciendo que habrá cobertura y conexión, pero nunca llega", denuncia. "Los pueblos se siguen despoblando, la atención sanitaria es cada vez peor y a los políticos remunerados no les importa".