El Ayuntamiento de Valladolid ofrece su apoyo a la Junta para realizar cribados en la ciudad

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado una moción por la que se ofrece a la Junta de Castilla y León a colaborar a la hora de realizar cribados masivos en la ciudad "cuando las autoridades sanitarias lo requieran en el uso de sus competencias", y dentro de la estrategia frente a la COVID-19. La propuesta original, presentada al Pleno ordinario de febrero, que después de varios meses ha vuelto a ser telemático, por el único edil de Vox en Valladolid, Javier García Bartolomé, incluía reclamar a la junta un cribado masivo en la ciudad, pero el Ayuntamiento no tiene competencias. "Ni podemos exigir ni podemos obligar a ir mas allá", le ha espetado el alcalde Óscar Puente, para justificar la enmienda,

Juan Carlos Hernandez, concejal del PSOE, ha recordado a Vox que las competencias sanitarias son de la Junta y que sólo el Sacyl es quien puede decidir donde se hacen cribados. "Estamos ante una cuestión sanitaria, serán las autoridades sanitarias quienes decidan". A pesar de ello, el consistorio ha tenido la mano al Gobierno autonómico para facilitar la puesta en marcha de test masivos en la ciudad cuando se decida. “Ya estamos en contacto con ellos y dispuestos a colaborar”, ha señalado Hernández.

En ese sentido se ha referido Manuel Saravia, concejal de Valladolid Toma la Palabra, la formación que gobierna en coalición con los socialistas, quien ha afirmado que el Sacyl ya plantea cribados en algunos de los barrios con mayor incidencia de contagios y que, en todo caso, desde el Ayuntamiento ya se ha manifestado su predisposición a colaborar. Ciudadanos, por su parte, había presentado una moción parecida, en la que se buscaba priorizar los test entre los empleados municipales, que sí ha sido aprobada por el Ayuntamiento.

Con su tono socarrón habitual, el concejal del PP, José Antonio de Santiago Juárez ha afeado que ahora todos los partidos y en concreto los dos que forman parte del equipo de Gobierno presenten ahora mociones para luchar contra la pandemia, cuando en el pasado, ha recordado, el Pleno había rechazado las promovidas por los 'populares'. "Yo no soy Aramís Fuster, qué hubiese pasado si el Ayuntamiento hubiese ejercido sus competencias. Se podrían haber hecho muchas cosas que no se han hecho", ha defendido. "Ya a finales del julio el PP presentó una moción con medidas frente a la COVID-19 y Ciudadanos no la apoyó", ha insistido antes de criticar el apoyo que la formación naranja prestó a los presupuestos municipales. "Conviene recordar que en 2021 el equipo de Gobierno está formado por PSOE, VTLP y Cs, porque si pactas presupuestos es un pacto de un año".