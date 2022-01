Cientos de personas piden a los testigos de la agresión homófoba de Valladolid que ayuden a identificar a los atacantes

Medio millar de personas se ha concentrado este jueves en la Plaza Mayor de Valladolid para condenar la agresión homófoba del pasado miércoles 5 de enero a las puertas de una discoteca del centro de la ciudad a un joven homosexual de 29 años. La Fundación Triángulo, principal convocante de la protesta, ha pedido a los testigos que acudan a la Policía. "Necesitamos que los testigos aporten datos para identificar a los agresores. Que den un paso al frente".

A muy pocos metros de la Plaza Mayor, en la Noche de Reyes, un joven de 29 años recibió brutal paliza a la salida de una conocida discoteca de la calle Pasión, en pleno centro de la ciudad. El chico se acercó a un grupo a saludar cuando dos jóvenes que estaban allí se abalanzaron contra él tras escucharle hablar. Tras la agresión huyeron dejándole en el suelo con el tabique nasal fracturado y contusiones en varias partes del cuerpo.

"No estás solo tienes nuestro apoyo y nuestro cariño", han indicado en el comunicado. "Valladolid se declaró ciudad por la diversidad y todos debemos participar para ello". Los portavoces de la concentración han reclamado a las instituciones autonómica y local más concienciación y medidas de apoyo a las víctimas de las agresiones homófobas para que se sientan segura. "Hay que actuar ante cada maricón, bollera o travelo en el patio del recreo. Hay que actuar para frenar la escalada de odio amparada por algunos partidos", han subrayado.

Además de a los testigos, los manifestantes han pedido a los autores que se entreguen para convertir la agresión en un acto de valentía. La Fundación Triángulo ha recordado que Castilla y León es una de las únicas cuatro comunidades autónomas que no cuenta con una ley específica de protección al colectivo LGTBI, lo que habría podido ayudar a evitar este tipo de agresiones, según ellos. "Podría habernos sucedido a cualquiera. Estamos juntos y juntas. Ante el odio no volveremos a callarnos. Quieren devolvernos a los armarios y no lo van a conseguir: Stop LGTBI fobia", han clamado.