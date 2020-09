El PP pide el cese inmediato del gerente de los autobuses de Valladolid por provocar "el caos circulatorio" en la ciudad

La presidenta del PP de Valladolid, Pilar del Olmo, ha pedido el cese del gerente de la empresa municipal de autobuses de Valladolid (AUVASA), Álvaro Fernández Heredia, a quien acusa de estar detrás del "caos circulatorio" que ha experimentado la capital del Pisuerga en los últimos meses. Del Olmo critica la gestión "ineficaz e ineficiente" del exgerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid apenas un año después de su llegada a Valladolid.

Los 'populares' llevarán al próximo Pleno el cese Heredia, donde expondrán los "muchos motivos" que justifican su decisión. En particular le acusan de haber provocado una reducción del número de viajeros -la cifran en unos 8.000 por semana- y de no haber implementado medidas para evitar contagios durante la pandemia "Todo lo que se exige a la hostelería y al comercio no lo cumple AUVASA", ha denunciado la edil en una rueda de prensa en la que ha subrayado que no hay ni señalética para recordar que ha de mantenerse la distancia de seguridad, ni dispensadores de gel hidroalcohólico.

"Es el concejal in pectore" ha criticado la edil 'popular' para justificar la petición de su cese y no la del concejal de Movilidad, Luis Vélez. La oposición del Ayuntamiento de Valladolid no perdona a Heredia por haber puesto en marcha "Valladolid Ciudad Verde- Red de Vías Sostenibles", el nuevo proyecto de movilidad de la ciudad que incluye 25.000 metros cuadrados de calles peatonales y 20km de carriles bici. Según el PP, este proyecto, que se ha llevado a cabo sin la participación de los vecinos, de los sectores afectados o de los grupos municipales, ha provocado el caos en la ciudad. "Él mismo se considera el impulsor", ha señalado del Olmo. Entre las críticas Del Olmo ha calificado de "chapuza" y "parche" que el Ayuntamiento vaya a gastar 100.000 euros para reconducir parte del carril bici en la Avenida de Isabel la Católica, donde según denuncia, se han producido más embotellamientos.

Además, censuran la actitud de Heredia en sus redes sociales, a quien acusan de no tener buena sintonía con los vecinos. "Cuando alguien se queja de los atascos siempre responde que la culpa es del vehículo privado. Álvaro Fernández es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos fue nombrado gerente de Auvasa en septiembre del año pasado. Durante su etapa al frente de la EMT madrileña, fue uno de los artífices de Madrid Central y de la adquisición del servicio de alquiler de bicicletas BiciMad por parte del Ayuntamiento, una compra por la que el PP se querelló contra él y contra la exdelegada de medio ambiente y movilidad, Inés Sabanés, y que finalmente fue archivada.