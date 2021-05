Puente acusa al concejal de Vox en Valladolid de insultar a Marlaska y el partido amenaza con demandarle por calumnias

El único concejal de Vox en Valladolid, Javier García Bartolomé, ha anunciado que se querellará contra el alcalde, Óscar Puente, después de que este le acusara de haber insultado al ministro Fernando Grande Marlaska durante una protesta en Valladolid. El pasado lunes, un grupo de manifestantes de ultraderecha concentrados en la Plaza Mayor, increpó al ministro con gritos de "maricón" y "acerca etarras". En ese grupo se encontraba el único edil de Vox en Valladolid y portavoz, que asegura no haber proferido insulto alguno.

"Estábamos allí para protestar contra la visita del ministro, cada uno por un motivo distinto. Yo estaba porque venía a apoyar el plan de movilidad del Ayuntamiento que no compartimos en absoluto. Algún exaltado efectivamente insultó. Pero tuvimos un roce con algunas de estas personas, porque no compartimos en absoluto que se insulte", ha indicado.

El alcalde de Valladolid acusó a Bartolomé de haber participado en los insultos durante una entrevista en esRadio Valladolid. Puente literalmente dijo que le parecía "lamentable" que un concejal estuviese en una concentración "insultando un ministro", aunque no lo vio directamente. En ese sentido, el edil vallisoletano, asegura que todavía le parece más grave que dijera que se enteró al día siguiente de su presencia en la protesta. "Si ni siquiera me vio como da crédito. Dice que se lo comentó su jefa de Gabinete. Me podría haber llamado, pero no se fue a la radio y me calumnió"

El concejal de Vox asegura que su presencia fue completamente cívica y legítima y que hay vídeos y hay fotos que así lo demuestran. Estaba de pie, tranquilo, sin alterarme. Mi actitud era de protesta cívica". Ha explicado Bartolomé, quien ha pedido al regidor que se retracte públicamente, a la vez que ha indicado que su formación se reserva iniciar acciones judiciales contra este independientemente de que se disculpe o no.