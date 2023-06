Puente cree que Carnero está preocupado porque si no habría hecho público el acuerdo con Vox antes de la investidura

El alcalde de Valladolid en funciones, Óscar Puente, ha interpretado este viernes, en sus últimas horas en el cargo, que el 'popular' Jesús Julio Carnero que tomará posesión mañana según el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox está “preocupado” porque de lo contrario habría hecho público el contenido de ese pacto.

Así lo ha señalado Puente este viernes en declaraciones a los medios de comunicación durante la inauguración oficial del Festival de la Tapa en la acera de Recoletos, en el que ha sido su último acto institucional como alcalde en funciones, ya que este sábado, 17 de junio, se celebra la sesión constitutiva de la Corporación municipal en la que previsiblemente será investido alcalde Jesús Julio Carnero.

Todo ello después de que a última hora de la tarde de este jueves el Partido Popular y Vox dieran a conocer en sendos comunicados que habían llegado a un acuerdo para gobernar en el Ayuntamiento de Valladolid e investir a Carnero y en el que no se daba más detalle que el ejecutivo municipal estará formado por diez concejalías de área, de las que el PP ocupará siete y Vox, tres.

Así, el regidor en funciones, socialista, ha manifestado su preocupación por la falta de detalle sobre ese acuerdo, algo que le parece “anómalo” e incluso “inaceptable desde el punto de vista democrático” ya que entiende que lo normal sería que los concejales electos del PP y Vox acudan a la sesión de constitución de este sábado “con el acuerdo” claro y sabiendo qué responsabilidades van a tener en el nuevo Gobierno.

De hecho, ha añadido que considera que el previsible nuevo alcalde del PP también está preocupado porque entiende que, de lo contrario, se habría dado a conocer el contenido del acuerdo de Gobierno antes de la investidura.

“Es porque tiene esa preocupación, no sé si cierta vergüenza y sigue avanzando, sigue en esa especie de estrategia de huida hacia adelante a ver si dilatando las cosas y evita las críticas”, ha interpretado Puente, que cree que Jesús Julio Carnero quiere evitar una toma de posesión “en la que ya empiece a tener contestación, incluso de los suyos”.

En ese punto, el regidor en funciones ha reflexionado que aunque la gente suele decir que “en política todos son iguales”, esta actitud por parte del PP y Vox muestra que no es así y lo ha comparado con los dos mandatos en los que los acuerdos del PSOE y Valladolid Toma la Palabra “se han sabido perfectamente, antes de la toma de posesión y qué área y qué responsabilidad iba a tener cada uno y cuáles eran los contenidos del acuerdo político”.

También ha asegurado que “en tiempos” del exalcalde del PP Francisco Javier León de la Riva se conocía “cuántas áreas iba a haber, quién iba a llevarlas, cuál era el plan, y cuál era el proyecto”.

“Lo anormal” en democracia

“Eso es lo normal en democracia. Lo anormal es que se pidan cheques en blanco, mañana voten ustedes, elíjanme de alcalde y ya les contaré a partir de lunes lo que voy haciendo, que no tiene un pase”, ha enfatizado el regidor en funciones.

Por todo ello, el concejal electo, que continuará en la corporación como Presidente del Grupo Municipal Socialista ha señalado que su discurso en el Pleno de este sábado “va a ser un poco sobre especulaciones y a ciegas”.

El primer edil en funciones ha advertido a los 'populares' y a Vox de que “uno no puede vivir permanentemente huyendo de los medios de comunicación, saliendo por la puerta de atrás de las Cortes”, ya que el ayuntamiento “es otra cosa” y “hay que dar la cara”.

En cualquier caso, previamente, Óscar Puente ha apuntado que por su parte asume este relevo con “normalidad” y “naturalidad” porque “es la democracia” y el poder no pertenece a los políticos, sino al pueblo. “Como nunca he creído que fuera patrimonio mío, pues con la misma naturalidad con la que lo asumí, lo suelto”, ha apostillado.

“Sin noticias de Carnero” y los nuevos concejales de área

En cuanto a la preparación del traslado de poderes, Puente ha asegurado que ha mantenido dos reuniones con el previsible nuevo alcalde Jesús Julio Carnero, y ha aseverado que las dos han sido a iniciativa suya. “Como demócrata que soy, lo que quiero es que el equipo de Gobierno que entre sepa lo que hay pendiente desde el primer momento”, ha recalcado.

El último encuentro, según Puente, se produjo este lunes por duración de tres horas y según afirma el 'popular' emplazó a Puente a que “en cuanto tuvieran las áreas” se reunirían los concejales que van a asumir las responsabilidades de área para hacer un traspaso “en condiciones”.

Sin embargo, ha añadido que hasta el momento en que ha atendido a los medios este viernes no ha vuelto a “saber nada”.

Eso también le preocupa al alcalde saliente, ya que recuerda que el lunes ya hay que “firmar decretos” y va a haber cuatro concejales del actual equipo de Gobierno, la socialista María Victoria Soto y María Sánchez, Manuel Saravia, Alberto Bustos, de VTLP, que a partir del lunes ya no estarán en el Ayuntamiento como concejales y “nadie les pude obligar a que vengan el lunes”.

“A mí me sabe muy mal, yo de verdad que no esperaba estar en estas circunstancias el sábado y lo afronto con toda la buena voluntad del mundo, pero me encuentro que enfrente no hay una mínima actitud de nada”, ha lamentado el regidor socialista, que ha recordado que “hace ocho años no se pudo hacer una transferencia de poderes normal” porque considera que quien estaba entonces en el Gobierno, el 'popular' León de la Riva, no quería, y en esta ocasión tampoco se puede, entiende, “porque el que entra tampoco parece que esté dispuesto”.

Cultura

Ante las informaciones que indican que entre las concejalías que asumirá Vox está la de Cultura, Puente ha manifestado también cierta inquietud por algún asunto importante para la ciudad como la Semana Internacional de Cine, Seminci, sobre el cual afirma que el actual vicepresidente de la Junta y representante del partido de derechas, Juan García-Gallardo, en su presencia en un acto del festival el pasado año aseguro que se trataba de un certamen “ideologizado en el que se hacía ingeniería social”.

Además de reiterar la defensa de que ni él como alcalde ni su predecesor del PP ni Tomás Rodríguez Bolaños hicieron “injerencia política” en el festival, ha añadido que también le preocupa la gestión que pueda tener Vox respecto al festival.

“Como sabemos todos, la concejala o concejal de Cultura que tenga la responsabilidad de administrar la Seminci tampoco va a decidir ella o él. Todo se va a consultar con Santi --en referencia al presidente del partido, Santiago Abascal--”.