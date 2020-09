El teniente alcalde de Valladolid arremete contra Igea por "falsario" y desmiente al presidente de Castilla y León sobre la información que recibió

El teniente de alcalde de Valladolid, Manuel Saravia, concejal de la confluencia de Izquierda Unida 'Valladolid Toma la Palabra', ha desmentido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la información que le dio en una reunión con alcaldes celebrada el pasado 18 de agosto. Según ha publicado Saravia en su blog, el comentario de Mañueco que en las Cortes dejó entrever que sí se informó a los alcaldes sobre nuevas restricciones que afectan a Valladolid y a Salamanca, no es cierto. "No dijo nada en absoluto (tengo notas de todo lo que se dijo, y espero que esté grabado)", explica en su blog. El teniente de alcalde también arremete contra el vicepresidente, Francisco Igea, por falsario, al insinuar que en Valladolid habría fiestas cuando el Ayuntamiento las había cancelado el pasado 7 de agosto y sustituido por una serie de conciertos que ahora, con las restricciones de aforo, no podrán celebrarse.

Saravia explica que en aquel encuentro en el que participaron el presidente, el vicepresidente y la consejera de Sanidad "se hicieron muchas preguntas, y hubo bastantes respuestas", pero no se adelantó la posibilidad de aplicar nuevas restricciones en estas ciudades. Según el edil vallisoletano, el encuentro fue un formato de preguntas-respuestas más que un diálogo. Saravia relata en la publicación que este miércoles sí ha recibido una llamada de Mañueco, no para explicarle la razón por la que se toman las nuevas medidas (que el ayuntamiento ha recurrido), sino para refrescarle la memoria sobre que sí tuvieron una conversación al respecto. "Para recordarme que, al salir de la reunión, en el patio, según me iba, cuando me acerqué a despedirme, me dijo que estaba muy preocupado por Valladolid. A lo que le contesté que yo también. Y se acabó", subraya el concejal.

"Que algo tan importante como que se vayan a adoptar medidas como las aprobadas se dé por informado en los comentarios de una despedida es alucinante. Qué seriedad. Qué forma de gobernar tan coloquial, tan… tertuliana. Qué manera de entender el diálogo y la responsabilidad", arremete el teniente de alcalde vallisoletano. En su publicación, Saravia también reprocha al vicepresidente, Francisco Igea, su actitud, a quien acusa de jugar con las palabras para reforzar sus argumentos "(en twitter, claro), faltando a la verdad". Saravia considera que aunque Igea sabía que no iba a haber fiestas, comentó en esta red social que estas no deberían de estar por encima de la salud de los ciudadanos. "Lo sabe. Por favor, no intente ser efectista, pero falsario, con el uso de las palabras.No debería haber dicho lo que ha dicho", sentencia el teniente de alcalde.