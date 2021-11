El presupuesto de Valladolid aumenta un 5,4%, a la espera de los fondos europeos

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este miércoles el proyecto de presupuestos municipales para el año 2022 con un incremento de casi 20 millones de euros -un 5,45% más- respecto al ejercicio anterior. Para el próximo ejercicio el Ayuntamiento cuenta con 383 millones, una cifra que, sin embargo no cuenta con los fondos europeos de recuperación del Next Generation EU, a los que el consistorio ha presentado ya varios proyectos. Según el alcalde, el socialista Óscar Puente, de momento hay dos proyectos muy avanzados a los que optan, aunque serán más: uno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, de 14 millones de euros, y otro sobre Turismo, de 7 millones. "Aspiramos a una cantidad importante", ha subrayado el regidor, que ha incidido en que, al contrario que otras administraciones, la suya ha decidido no incluirlos.

Los presupuestos municipales, los sextos de Puente como alcalde y los últimos para un año completo de este mandato, puesto que, los de 2022 sólo se extenderán hasta mayo por las elecciones municipales y autonómicas, presentan cambios importantes respecto al ejercicio anterior. Por un lado, por primera vez incluyen una partida presupuestaria para Nevasa, la empresa de servicios funerarios municipalizada este 2021. Se incrementan, además, las partidas para VIVA, la empresa municipal de vivienda con la que se impulsará su nuevo plan. En resumen, los presupuestos son, según el alcalde, "expansivos, de estímulo y de modernización de infraestructuras".

Junto a Puente han comparecido Pedro Herrero, concejal de Planificación y Recursos, y Manuel Saravia, primer teniente de alcalde. Los dos han destacado también que se trata de unas cuentas para la recuperación. Según Saravia, los presupuestos para 2022 no "solo son inversión, no solo son eventos; suponen un gran impacto social", ha indicado. Además de la municipalización de Nevasa, el consistorio aumenta un 60% el importe para VIVA, que equivale a 4,5 millones de euros, con el que pretende impulsar el nuevo plan de vivienda pública. Para Saravia, edil de la confluencia de Izquierda Unida que gobierna con Puente, Valladolid Toma la Palabra, las cuentas también suponen el "cumplimiento del programa de coalición", como es la integración ferroviaria o la construcción de la biblioteca y el centro de personas mayores de Parquesol.

Para Pedro Herrero, las cuentas de 2022 llegan en un momento "saneado" para el consistorio, tras el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años. La deuda del Ayuntamiento vallisoletano se sitúa en unos 180 millones de euros y el déficit en una horquilla entre 12 y 20 millones de euros, dentro de los límites legales. "Va a venir un viento favorable que vamos a recibir con las velas desplegadas", ha resumido el edil de Planificación. Los tres representantes han indicado en que las cuentas van a ser flexibles ya que sobre ellas van a afectar cuestiones como el impuesto de la plusvalía, con el que el Ayuntamiento prevé incrementar el fondo de contingencia, o la llegada de los fondos de recuperación europeos.

Está previsto que las nuevas cuentas se debatan en el pleno del 2 diciembre y podrían aprobarse en el de enero. Al contrario de lo que sucedió año pasado, el equipo de Gobierno no cree que pueda contar con el apoyo de Ciudadanos. Según Puente, con ellos ya no hay el mismo entendimiento: "a lo mejor los tambores electorales empiezan a sonar".