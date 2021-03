El PSOE pide la dimisión del consejero de Cultura de Castilla y León por la grabación del programa 'Prodigios'

El PSOE de Castilla y León ha pedido la dimisión del consejero de Cultura y Turismo de la Junta, Javier Ortega, tras una comparecencia en las Cortes en la que ha defendido, de nuevo, la grabación del programa de TVE 'Prodigios' en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, en la que se produjo un brote de COVID-19 y cuya magnitud la Junta trató de ocultar.

Ha sido la falta de autocrítica por parte del consejero, que ha defendido "la legalidad, la seguridad y la oportunidad" de la grabación de las cinco galas del programa los días 20, 23, 24 y 26 de enero, lo que ha llevado al portavoz de Cultura y Turismo del PSOE, Martín Benito, a reclamar su dimisión.

"Se ha presentado aquí y no ha dicho nada sobre si se va a abrir o no una investigación. No queríamos que esto le salpicara usted, pero en el momento que llega aquí y se escuda, defiende y dice que son bulos y maledicencias usted no asume. Hoy aquí le pedimos su dimisión", ha subrayado Benito en su turno de intervención.

El consejero ha defendido las tres razones que llevaron a la Junta a acoger la gala en medio de la tercera ola de la pandemia de COVID. Por un lado, el contexto de legalidad en el que se llevó a cabo la grabación, por otro las medidas de seguridad, y finalmente la idoneidad para Castilla y León ya que se trataba de un acto de promoción de la Comunidad en horario de máxima audiencia en TVE durante varias semanas.

Así, para Ortega la grabación cumplió con la normativa legal porque el régimen de rodajes y producciones audiovisuales no ha cambiado en España y están permitidas de acuerdo con la orden 299/2020, "al ser consideradas actividad económica". Ortega ha insistido también en las medidas de seguridad que se mantuvieron en todo momento y ha señalado que los medios de comunicación han lanzado "bulos y maledicencias" al respecto.

Según el consejero se hicieron pruebas de antígenos antes de entrar a la sala, tanto de los músicos como de los miembros de la Fundación Siglo, y se cumplió con los protocolos de actuación del auditorio, como la toma de temperatura, reparto de mascarillas y utilización del gel hidroalcohólico. También ha señalado que se fue previsor, como demuestra, según él, que se canceló venta de entradas por el toque de queda a las 20.00 horas.

Ortega ha defendido no solo la gestión también la información que se ha dado por parte de la Junta en contraposición a una denuncia anónima, que ha calificado como bulos y rumores sin confirmar y maledicencias. De estos hechos no parece deducirse ese escenario de contagios generalizados, de falta de seguridad o de descontrol", ha defendido el consejero.

Desde el PSOE y Podemos también han criticado la idoneidad del evento como política cultural de la Junta de Castilla y León, que según Ortega ha servido para promover la imagen de Castilla y León, y han afeado que el gobierno autonómico pagase 428.000 euros a Shine Iberia, la productora del programa, mientras que en ayudas de liquidez al sector cultural solo se hayan destinado 400.000