Sanidad vaticina que el endurecimiento de las medidas en Valladolid y Salamanca se alargará una semana más

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha pronosticado que las medidas de control de aforo decretadas la semana pasada por la Junta para las ciudades de Valladolid y Salamanca, se alargarán siete días más. La decisión sobre extender el severo control de aforos en las dos capitales se tomará este miércoles, con los datos nuevos, aunque la titular de Sanidad ha avanzado que "es probable" se alarguen durante una semana más, es decir, el doble de lo que estaba previsto. "Es difícil que no sea así, aunque no es seguro porque igual tenemos una sorpresa", ha indicado Casado antes de reconocer que confía que siete días más "serán suficientes".

En su comparecencia semanal, la responsable de Sanidad ha desgranado los datos epidemiológicos de la COVID-19 en estas dos ciudades así como las cifras provinciales de la última semana. En Valladolid capital se han detectado 620 casos y la incidencia de casos por cada 10.000 habitantes se sitúa en el 18,9 en los últimos 7 días, y en el 39,78 en los últimos 14. En la ciudad de Salamanca, han sido 307 los positivos por PCR, y unas tasas de incidencia similares a las de la ciudad del Pisuerga: 18,41 por cada 10.000 habitantes en los últimos 7 días, y 41,8 en los últimos 14. "Estamos empezando a ver una cierta tendencia que nos parece que puede ser adecuada", ha señalado la consejera, aunque ha indicado que todavía le preocupan varias zonas de salud de Valladolid (Arturo Eyries, Barrio España, Magdalena, Rondilla 2 y San Pablo) y de Salamanca (Garrido norte, Garrido sur, Elena Giner y San Juan). Por ello ha pedido a los ciudadanos de ambas ciudades, que esta semana deberían haber celebrado sus fiestas patronales, que extremen las medidas de distanciamiento social y que no salgan de sus zonas de salud si es posible.

Casado ha reconocido que hacer un confinamiento muy riguroso, similar al que se estableció en los muncipios de Íscar o Pedrajas -perimetral- o como el que se impuso durante el estado de alarma "es probablemente desproporcionado", por lo que, apela a la responsabilidad individual. La consejera ha defendido la decisión de limitar los aforos en ambas ciudades -no más de 25 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos- a pesar de las críticas que ha generado, sobre todo en Valladolid: "Si no hubiéramos tomado estas medidas, tendríamos muchísimos más casos". En ese sentido ha reconocido que desde la Junta no dudarán en ser contundentes, porque una actuación rápida "salva vidas". Así, ha reconocido que ahora preocupan las localidades de Puebla de Sanabria (Zamora), Nava de la Asunción (Segovia) y El Burgo del Osma (Soria), tres municipios donde "no hay transmisión comunitaria" pero donde se van a extremar los controles.