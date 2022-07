Vecinos desalojados por el fuego de Zamora: “No nos avisaron, hemos salido nosotros porque hemos visto las llamas, si no, nos quemábamos”

Vecinos de las localidades de Sesnández de Tábara y de Olmillos de Castro desalojados como consecuencia del incendio de Losacio, en la provincia de Zamora, relatan el miedo que pasaron antes de dejar sus localidades, han asegurado que nadie les avisó y “huyeron” como pudieron ante el avance de las llamas, que dejaron “a los pies de las casas” a sus espaldas.

“No nos avisaron siquiera, hemos salido nosotros, por nuestra cuenta, porque hemos visto las llamas ahí al lado de casa, si no, nos quemábamos. Pero nadie ha pasado, nadie de la Guardia Civil, nadie de Protección Civil”, ha lamentado Gregorio Ferrero, vecino del lugar.

Así lo han narrado desde uno de los lugares donde les han dado acogida, un polideportivo en Carbajales de Alba, donde han pasado la noche casi unas 60 personas, la mayoría de Sesnández y alrededor de una decena de Olmillos de Castro, aunque el número de localidades desalojadas asciende a 20 y suman una población de alrededor de 3.000 personas.

Los vecinos cobijados en Carbajales afirman que les han tratado “muy bien” y “con mucho cariño” tras el “miedo” que han pasado sin saber hacia dónde desplazarse al ver el avance de las llamas después de que, de repente, se hiciera “de noche”.

Es el caso de Manuela Ferrero Ratón, quien narra que no les avisó nadie. “Pero lo vimos nosotros”, ha explicado la vecina de Sesnández, quien ha concretado que a eso de las 18.00 horas ya vieron empezar el humo y luego vieron la cosa más turbada a partir de las 20.30 horas o así.

Manuela salió a dar un paseo con otras dos mujeres y, al ver la tormenta y el aire que hacía e incluso unas “gotinas” que cayeron decidieron volverse a su casa. Una vez allí, ha explicado que le avisaron para que cogiera las pastillas y se fuera de allí. “Se hizo de noche, entre el humo, la tormenta y eso se hizo de noche y el aire nos envolvió allí”, ha relatado.

Así, sólo con las pastillas salió en un coche con un familiar hacia Tábara, pero al llegar a la sierra vieron cómo estaba de avanzado el fuego, que no podían pasar y emprendieron camino de regreso hasta la localidad, donde avisaron de que no se podía ir hacia allá y se fuera en dirección contraria, algo que hicieron cuando ya el fuego estaba “al pie de las casas”, aunque alguno se quedó.

“A mí no me avisó nadie”, ha señalado Ferrero, quien ha destacado que todo fue “tan rápido” que no les dio tiempo “a nada”, salieron unos en dirección a Zamora y otros a Carbajales y dejaron allí la casa sin saber lo que ha pasado.

Manuela Ferrero asegura que tiene “mucho miedo” de qué es lo que puede pasar e incluso cuenta cómo un familiar que ha logrado salvar a su padre centenario ha acabado quemado e ingresado en Madrid.

Una situación similar recuerda Casimira Rodríguez Prieto, vecina de Olmillos de Castro, quien ha afirmado que había gente que intentaba sacar a las ovejas de las naves, otros que intentaban sacar los tractores para ver si podían apagar el fuego y no les dejaban. En su caso, ha explicado, les avisaron familiares y vecinos para que salieran “lo antes posibles” porque se veía el “resplandor” del fuego, que no sabe si ha entrado en el pueblo o no.

Ella pudo coger algo de ropa, calzado y medicamentos. “Pero no me dio tiempo a más”, ha relatado la vecina de Olmillos, donde asegura que hay más casas cerradas que abiertas, aunque ahora llega más gente a pasar el verano. Como ejemplo de ello, Rodríguez ha señalado que un matrimonio que ha llegado de Barcelona a pasar unos días comentaba que “vaya” cómo lo iban a pasar ante la situación generada del incendio.

Huyeron como pudieron

Los vecinos también cuestionan cómo se ha gestionado todo después de que hace sólo un mes se quemara una parte importante de la Sierra de la Culebra, en la misma zona, y también hubiera que evacuar varios municipios.

“Tenía que haber mejor organización después de lo que ha pasado en toda la Sierra Culebra, que hace cuatro días y que llegue ahora el momento y que sigamos en las mismas condiciones...”, ha lamentado Gregorio Ferrero, quien cree que tenía que haber un responsable que dijera que había que evacuar porque la situación estaba mal.

“Hemos salido del pueblo y aquí nadie nos ha dicho nada”, ha asegurado este vecino de Sesnández, quien ha explicado que estuvieron toda la tarde y hasta bien entrada la madrugada sin saber nada.

“Ha sido una huida”, ha afirmado Ferrero, quien ha concretado que se ha ido “todo el que ha podido y como ha podido” y algunos lo hicieron dirección Tábara, como es su caso, pero se tuvo que dar la vuelta. “El primero a lo mejor ha podido pasar, pero el resto no”, ha explicado. Así, se dio la vuelta y llegó a Sarracín, donde permanecieron hasta las 2.30 horas aproximadamente hasta que les dijeron que se fueran para Carbajales. “Mal organizado no, no organizado”, ha aseverado.

Además, cuestiona, ahora que se ha quemado “un chico” y tenía que haber algún responsable que dijera que no se podía pasar, qué ocurre ahora, “quién tiene la culpa”.

