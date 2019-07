Carmena: "Hay que olvidarse de las etiquetas y buscar soluciones"

Liberada del corsé del cargo de alcaldesa, Manuela Carmena ha acudido este lunes a Barcelona para criticar el funcionamiento de los partidos y para reclamar la implicación de la sociedad civil a la hora de encontrar soluciones a los problemas de España y de Catalunya. "La sociedad civil puede confrontar, puede reivindicar, puede protestar pero debe impulsar el diálogo", ha señalado en la primera edición del ciclo 'Diálogos Civiles BCN&MAD', que ha contado también con la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Tanto Colau como Carmena han hecho varias referencias al bloqueo que se vive en las negociaciones entre el PSOE y Podemos para formar Gobierno, que amenaza con una repetición electoral. "Hay que olvidarse de las etiquetas y buscar soluciones", ha afirmado la exalcaldesa de Madrid durante el acto, que ha reunido a unas 50 personas en una pequeña sala de un hotel del centro de la ciudad. "No puede ser que los líderes de distintos partidos políticos no se llamen", ha abundado Colau. "La gente tiene que hablar", ha insistido.

Carmena se ha mostrado muy crítica en todo momento con los partidos políticos y sus estructuras. "Los partidos buscan fundamentalmente seguir estando en el poder", ha afirmado la exalcaldesa de Madrid, "su única esencia es ganar elecciones". Carmena ha recordado que, durante su etapa como alcaldesa, lo que más le molestaba eran los aplausos durante sus intervenciones en los plenos. "Solo te aplauden los tuyos y tu no puedes aplaudir a los contrarios", ha ironizado la antigua magistrada.

Durante toda su intervención, la que fue candidata de Más Madrid ha realizado una firme defensa del diálogo para solucionar los problemas de la sociedad, especialmente el encaje entre Catalunya y España. Según la exjueza, el diálogo que defiende no llevará a ninguna solución si no tiene la implicación de la sociedad civil. "Debemos llevar a cabo un diálogo sin copiar los fallos de los partidos", ha señalado Carmena.

La exalcaldesa de la capital ha matizado que su defensa de la participación ciudadana no se refiere a la celebración de consultas a las bases de los partidos. "Ya vemos lo que está sucediendo con las consultas", ha afirmado, refiriéndose de manera velada a la consulta que ha planteado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre su posible pacto con Pedro Sánchez. "Antes de generar las estructuras de consulta debería haber estructuras de diálogo".

Carmena se ha mostrado "esperanzada" para encontrar una solución al problema entre Catalunya y España y ha recordado otras situaciones como la vivida en el País Vasco o la Transición. "Muchas cosas nos han parecido muy difíciles y las hemos logrado", ha apuntado. Carmena, no obstante, ha afirmado que tanto el 1-O como la declaración del 27 de octubre perjudicaron a Catalunya y a España. "No me cabe duda de que Vox es en parte una consecuencia de todo esto", ha explicado.

Sobre las eternas disputas en el seno de la izquierda, Carmena las ha achacado a la existencia de distintas velocidades en los procesos de transformación que pretenden llevar a cabo estas formaciones. "Lo que hacen las fuerzas conservadoras, en cambio, es resistir, aguantar… Sus propuestas son quitar lo que ha hecho la izquierda".

Críticas a Martínez-Almeida

Carmena ha empezado su intervención pidiendo respeto por su sucesor, José Luis Martínez-Almeida, después de que la presentadora del acto le insultase justo antes de pasarle el micrófono. "Es fundamental el respeto a las instituciones", ha explicado. "En todo caso porque las personas más vulnerables son las que más las necesitan".

Tras pedir respeto por el actual alcalde de Madrid, Carmena ha cargado duramente por la política que está llevando a cabo tras tomar posesión de su cargo. "Es más importante que nunca que la sociedad civil tome las riendas y decida que hay políticas públicas que deben ser absolutamente respetadas porque forman parte del núcleo duro de la sociedad", ha afirmado. "No se puede entender la política como algo que vienen los míos y destrozan todo lo que han hecho los anteriores", ha añadido Carmena. "Eso es una política tercermundista".