La Junta Electoral de Barcelona descarta inhabilitar a Torra antes de que su condena por los lazos sea firme

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha desestimado, con un voto particular, la petición de PP, Ciudadanos y Vox de que se cesase a Quim Torra como diputado del Parlament tras la condena –que no es firme todavía– de inhabilitación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Ello hubiese obligado a Torra a dejar la presidencia de la Generalitat.

Pese a que la sentencia del TSJC que condena a año y medio de inhabilitación a Torra por no retirar los lazos amarillos no es de ejecución inmediata al no ser firme, estos partidos invocaron la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que son inelegibles los condenados en sentencia por delitos contra la administración pública, entre los que se encuentra la desobediencia..

La defensa de Torra presentó este lunes un escrito de alegaciones ante la Junta Electoral Provincial en la que argumentaba que esta petición era un "intento de fraude de ley" por el que se quería "privar" al Parlament y al TSJC de sus competencias, además de una "intromisión ilegal" en las funciones propias del Tribunal Supremo, que deberá resolver el recurso del president.