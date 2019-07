La ausencia de Puigdemont, Junqueras y Comín se cuela en la constitución del nuevo Parlamento Europeo

Este martes se constituye el nuevo Parlamento Europeo en Estrasburgo. Con la mirada puesta en Bruselas, donde se está decidiendo quién presidirá la Eurocámara a partir del miércoles; pero también con lo que está ocurriendo fuera del edificio, donde miles de manifestantes se están reuniendo para protestar por la ausencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín.

Antonio Tajani, presidente saliente del Parlamento Europeo ha inaugurado la sesión, seguida del himno de Europa interpretado por una pequeña orquesta en el plenario, a la que daban la espalda los eurodiputados del Partido Brexit.

Brexit Party MEPs turn their backs in European Anthem at opening session of European Parliament pic.twitter.com/M1J5rdzb8e — James Mates (@jamesmatesitv) July 2, 2019

Mientras tanto, varios eurodiputados mostraban fotos de los dirigentes catalanes no presentes: uno, por estar en la cárcel y no recibir el permiso para tomar posesión del acta –Junqueras–; los otros dos, por no haber acudido a Madrid a recogerla, a riesgo de ser detenidos –Puigdemont y Comín–.

Al terminar la interpretación del himno de Europa, que procede de la novena sinfonía de Beethoven, el eurodiputado del Sinn Fein Matt Carthy ha pedido la palabra para "defender los derechos" de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín.

L’eurodiputat irlandès @mattcarthy ha denunciat el veto als tres eurodiputats catalans a l’inici de la sessió plenària pic.twitter.com/ui5PpPtzUV — Ramon Tremosa 🎗🌹 (@ramontremosa) July 2, 2019

A su lado, la también eurodiputada del Sinn Fein Marina Anderson, sujetaba una foto de Carles Puigdemont.