Barcelona registra 24 brotes de COVID-19 activos, la mayoría en entornos familiares y de amigos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha comparecido este lunes para pedir responsabilidad a la población y más capacidad de rastreo del virus a la Generalitat ante el repunte de casos en la ciudad. Aunque lejos de las cifras de Lleida, la capital catalana ha triplicado sus contagios en una semana, de 164 del 29 de junio al 5 de julio a 458 del 6 al 12 de julio.

En total hay 24 brotes activos de coronavirus, aunque la alcaldesa ha asegurado que están de momento "controlados". La mayoría son de entornos familiares y de amigos, con mayor presencia de jóvenes, con lo que no hay ninguno que haya involucrado a grandes grupos de personas. "Aunque la situación no es alarmante, nos preocupa", ha incidido la alcaldesa, que por ahora no cree que haya que endurecer las medidas de "Nos hemos de tomar muy seriamente las recomendaciones de autoridades sanitarias", ha remarcado.

Colau, que no cree que la situación sea lo suficientemente alarmante como para plantearse el confinamiento, también ha pedido al Departamento de Salud que refuerce la capacidad de rastreo de casos y brotes para evitar que los contagios escapen a su control, tal como ha sucedido en la comarca del Segrià. Ha pedido además a la consellera de Salud que mantenga reuniones no de forma aislada con cada municipio, sino con la capital catalana y l'Hospitalet ya que suponen un "continuum urbano".

Más allá de Barcelona, la ciudad que más preocupa en estos momentos a las autoridades sanitarias es l'Hospitalet de Llobregat, debido a los cuatro brotes registrados la semana pasada que elevaron los casos de una treintena a más de 107. Este lunes la alcaldesa, Núria Marín, ha informado que había en el municipio, el segundo más poblado de Catalunya, alrededor de 300 casos activos.

En Barcelona, según los datos abiertos de la Generalitat, la incidencia del virus se ha triplicado en quince días, pasando de 11,7 casos de media diaria a 37,5 por cada 100.000 habitantes. Estas cifras están todavía lejos de la incidencia en ciudades como Lleida (con 400 casos diarios), pero este lunes se ha conocido que el viernes se detectaron en la capital catalana hasta 245 positivos por PCR.