Uno de los condenados por la triple violación de Molins se fuga antes de la vista sobre su prisión

La Audiencia de Barcelona ha celebrado este jueves una vista para decidir sobre el ingreso en prisión de los tres condenados a 20 años de cárcel por violar en grupo a una joven tras salir de una discoteca de Molins de Rei (Barcelona) en 2018. Pero uno de ellos no se ha presentado. Los otros dos sí han comparecido y han pedido al tribunal que no acuerde su entrada en prisión, que sí han reclamado la Fiscalía y la acusación particular de la víctima.

Ambas acusaciones también han pedido al tribunal que acuerde una orden de busca y captura para el fugado. El abogado del hombre, en declaraciones a elDiario.es, ha evitado confirmar si el condenado se ha marchado fuera de España y ha insistido en su compromiso de localizarle y que comparezca cuanto antes ante el tribunal, aunque ha admitido que no sabe dónde está y que desde hace unos diez días no tiene contacto con él. El letrado ha apuntado a la posibilidad de que el joven haya tenido un "ataque de pánico" ante la vista.

Los jueces condenaron el pasado mes de diciembre a 20 años de cárcel a cada uno de los tres hombres por la violación a una joven en Molins de Rei al considerarlos autores de un delito de agresión sexual así como cooperadores necesarios del mismo delito cometido por sus otros dos compañeros. El tribunal también les impuso una indemnización de 45.360 euros a la víctima.

Como los condenados han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona convocó una vista para decidir sobre el ingreso en prisión provisional de los condenados mientras se resuelven los recursos. Los tres hombres han permanecido durante toda la investigación y juicio del caso en libertad.

En la vista celebrada este jueves, la Fiscalía ha pedido que, en caso de que el tribunal no acuerde la prisión preventiva, obligue a los condenados a comparecer periódicamente ante el juzgado y mantenga la retirada de su pasaporte. Los jueces resolverán en los próximos días.

El tribunal dio credibilidad al relato de la víctima, que calificó de "fiable", además de respaldado por el resto de pruebas del juicio, como las de tipo biológico –se halló semen de los acusados en el cuerpo y ropa interior de la víctima– y por los médicos que la visitaron horas después de los hechos. Los sanitarios corroboraron que la víctima presentaba lesiones en todo el cuerpo "compatibles" con una agresión sexual y heridas defensivas en las manos y brazos.

La víctima "en ningún caso consintió los actos sexuales descritos y tampoco pudo evitarlos pese a los gritos y la resistencia ofrecida ante la violencia que los procesados utilizaron", concluyó la sentencia. La joven, abundó el tribunal, sufrió una "situación de angustia al verse en el interior del habitáculo de un vehículo y en un descampado, alejada de la posibilidad de pedir auxilio mientras sufría de forma sucesiva los tres ataques sexuales contra su libertad sexual".