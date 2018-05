Los tuits de Torra contra los españoles marcan el debate tras su designación

Las reacciones a los polémicos tuits del candidato designado por Carles Puigdemont para presidir la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, han centrado el debate en torno a su designación. Los principales partidos políticos han condenado los viejos mensajes del candidato y, desde su propio partido, los consideran desafortunados.

En una serie de tuits publicados en 2012 y difundidos en 2015 durante su breve etapa al frente de Òmnium Cultural, Torra afirmaba que los catalanes "evidentemente vivimos ocupados por los españoles desde 1714", que "los españoles solo saben expoliar" o que "el fascismo de los españoles que viven en Catalunya es patético, repulsivo y burdo". Los comentarios en Twitter de Torra fueron borrados y el ahora candidato a la presidencia de la Generalitat tiene otra cuenta en la red social.

Los tuits de Torra no solo han despertado críticas entre la oposición en Catalunya, también en su propia formación. En conversación con eldiario.es, fuentes de JxCAT han calificado los comentarios de "desafortunados. En público, Jaume Clotet, integrante del círculo cercano a Puigdemont y exdirector general de Comunicación de la Generalitat, ha considerado "poco afortunados" los tuits de Torra, aunque ha cuestionado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya centrado su mirada en ese aspecto de la trayectoria del candidato.

"Es triste que la alcaldesa de Barcelona sólo se fije en unos tuits poco afortunados hace seis años de Quim Torra. Que fuera presidente de Òmnium, recuperador de la memoria republicana o director del Born parece que no tiene ninguna importancia. Demasiados nervios y tacticismo", ha asegurado Clotet en la red social.

És trist que l'alcaldessa de Barcelona només es fixi en uns tuits poc afortunats de fa sis anys del Quim Torra. Que fos president d'Omnium, recuperador de la memòria republicana o director del Born sembla que no té cap importància. Massa nervis i tacticisme. — Jaume Clotet 🎗 (@jaumeclotet) 11 de mayo de 2018

La respuesta de Clotet se producía después de que la alcaldesa de Barcelona reclamara a Torra disculpas por sus comentarios "etnicistas y ofensivos para millones de catalanes" como paso previo a su investidura.

"Quizás Quim Torra es el candidato más fiel a Puigdemont, pero Catalunya necesita un presidente con capacidad de diálogo y de recoser el país. Si tiene que presentarse a una investidura, que empiece pidiendo disculpas por los comentarios etnicistas y ofensivos con millones de catalanes", escribió la alcaldesa horas después de conocerse la designación.

Potser Quim Torra és el candidat més fidel a Puigdemont, però Catalunya necessita un president amb capacitat de diàleg i de recosir el país. Si ha de presentar-se a una investidura, que comenci demanant disculpes pels comentaris etnicistes i ofensius amb milions de catalans — Ada Colau (@AdaColau) 10 de mayo de 2018

Oriol Lladó, primer teniente de alcalde de Badalona, de ERC, también ha cuestionado las palabras de Torra. "Los (desafortunados) comentarios de Quim Torra ni representan a Òmnium ni (diría que ni siquiera) le representan a él. La independencia no es contra nadie (y menos contra España, con la que compartimos tantos vínculos e intereses), es a favor de un nuevo país".

Els (desafortunats) comentaris de Quim Torra ni representen a Òmnium ni (diria que ni tan sols) el representen a ell. — Oriol Lladó (@oriolllado) 23 de julio de 2015

La independència no és contra ningú (i menys contra Espanya, amb qui compartim tants lligams i interessos), és a favor d'un #noupaís. — Oriol Lladó (@oriolllado) 23 de julio de 2015

PP y Ciudadanos han tachado de "supremacista" y "xenófobo" al candidato a la investidura. Albert Rivera ha asegurado que Puigdemont ha elegido a "otro radical como presidente-títere para intentar alargar el proceso separatista". En la misma línea, Inés Arrimadas ha cargado contra Torra, "el candidato más radical que ha podido encontrar Puigdemont para alargar el procés y aumentar el conflicto y la fractura social". "Supremacismo y odio puro", ha zanjado la líder de la formación naranja en Catalunya.

Aquí algunos ejemplos de lo que piensa Quim Torra, el candidato más radical que ha podido encontrar Puigdemont para alargar el procés y aumentar el conflicto y la fractura social. Supremacismo y odio puro. Si el Gobierno cree que “esto de Cataluña” está solucionado, se equivoca. pic.twitter.com/Z5qm6X1Ff1 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 11 de mayo de 2018

"Aquí tenéis el pensamiento del posible nuevo President de la Generalitat. Para él 'vergüenza es una palabra que los españoles hemos eliminado de nuestro diccionario' o 'solo saben expoliar'. Lo dicho, salimos del fuego y caemos en las brasas", ha escrito en Twitter el líder del Partido Popular en Catalunya, Xavier García Albiol.

Aquí tenéis el pensamiento del posible nuevo President de la Generalitat. Para él “vergüenza es una palabra que los españoles hemos eliminado de nuestro diccionario” o “solo saben expoliar”. Lo dicho, salimos del fuego y caemos en las brasas. pic.twitter.com/5H3qlZLJh0 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 10 de mayo de 2018

Desde el PSOE, Miquel Iceta ha asegurado que la "trayectoria" de Quim Torra no les permite "confiar en él" y ha hecho un llamamiento para que, de ser elegido, gobierne "respetando la ley y las instituciones". "Esperamos que Quim Torra si obtiene el mandato del Parlament gobierne respetando la ley y las instituciones, y pensando en el conjunto del país y no sólo en los independentistas. Su trayectoria no nos permite hacerle confianza. Estaremos atentos a sus propuestas y decisiones".

Esperem que @QuimTorraiPla si obté el mandat del @parlamentcat governi respectant la llei i les institucions, i pensant en el conjunt del país i no només en els independentistes. La seva trajectòria no ens permet fer-li confiança. Estarem atents a les seves propostes i decisions — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 10 de mayo de 2018