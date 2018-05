Rivera carga contra Rajoy por no impedir que se elija un presidente para Catalunya "xenófobo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado de nuevo con dureza a Mariano Rajoy por no impedir que este sábado se consuma la elección como president de la Generalitat de Catalunya a Quim Torra, una persona "xenófaba" y "más radical que el propio Pugdemont".

"Todavía estamos a tiempo si esta tarde el señor Rajoy lleva al Constitucional las votaciones fraudulentas" y se logra que "dos prófugos de la Justicia", como Comín y Puigdemont, dejen su escaño. "Así no veremos el espantoso ridículo de que estén cobrando un sueldo publico de España", ha añadido Rivera antes de participar en un acto sobre Educación organizado por su partido en el Congreso. El líder de Ciudadanos ha reiterado que ese es un paso que solo puede dar el Gobierno y no su partido.

Tras lamentar que Puigdemont haya conseguido "algo increíble", como es "que se vaya a elegir a una persona todavía más radical y un xenófobo" que él, "que no respeta a la mayoría de catalanes ni a la sociedad española", ha señalado que por eso en Ciudadanos "vamos a tener que estar más vigilantes".

Rivera ha mantenido que "no se puede levantar el 155 si no se acata el Estatut de Catalunya y los independentistas "no pide perdón a los catalanes por el procés". "Le pedimos al PP y al PSOE que sigamos juntos hasta que no haya una declaración clara y explícita de que hay fin al procés y se respetará la Constitución".

El líder de Ciudadanos cree que Rajoy es el que debe explicar a los españoles "por qué no quiere seguir aplicando más tiempo el 155" y que no sea al PNV a quien le dé explicaciones.

"Espero que Sánchez y Rajoy no esté pensando en salir de cualquier manera de Catalunya porque Catalunya no es un lugar del que salir, es parte de España, es un lugar en donde la Constitución está vigente", ha añadido.

Rivera ha insistido en que espera que Rajoy paralice el pleno de esta tarde porque es al Gobierno al que le corresponde tomar esa inicitiva. Por ello, le ha pedido que recurra al Constitucional una votación "que es fraudulenta", "de dos prófugos de la Justicia, como el señor Comín, y el señor Puigdemont, y que "se evite que ambos cobren un sueldo público de España".