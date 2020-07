La Fiscalía pide completar la vuelta a prisión de los presos del procés y suspender ya la semilibertad de Rull, Turull y Bassa

La Fiscalía ha completado la petición a los jueces para que los presos del procés vuelven a un régimen carcelario estricto. El Ministerio Público ha recurrido este jueves el tercer grado, equivalente a la semilibertad, de los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, igual que hizo este martes respecto a los otros seis condenados por sedición.

Al igual que con Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn, la Fiscalía pide suspender de inmediato el tercer grado de Rull, Turull y Bassa. Los argumentos son los mismos: la semilibertad es "prematura", genera "sensación de impunidad" y "vacía el contenido" de la sentencia del Tribunal Supremo. La decisión ahora recae sobre dos magistrados.

La primera es la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 5, encargada de revisar el tercer grado de los siete presos de Lledoners y que el martes, solo dos horas después del recurso de la Fiscalía, ya suspendió el tercer grado de los tres exconsellers y los 'Jordis'. El segundo es el magistrado del juzgado de vigilancia penitenciaria 1, competente para las prisiones de mujeres de Wad-Ras en Barcelona y Puig de les Basses en Girona, que todavía no ha decidido sobre la suspensión respecto a Forcadell, a la que ahora se suma la de Bassa.

La suspensión del tercer grado de los presos se da por descontada. En la vuelta atrás del régimen penitenciario de los presos ha sido crucial la decisión del Tribunal Supremo del pasado jueves de tumbar las salidas tres días a la semana de prisión de Forcadell que la Generalitat le concedió estando en segundo grado mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento. El Alto Tribunal ya anticipaba una próxima revocación del tercer grado así como del 100.2 –la Fiscalía así lo pidió este miércoles– del resto de presos.

En la práctica, la suspensión del tercer grado ya decidida para Junqueras, Romeva, Forn y los 'Jordis' y que en las próximas horas o días llegará para Forcadell, Bassa, Rull y Turull, implica una vuelta a una prisión estricta: no solo dejan de poder ir a prisión solo a dormir entre semana y pasar el fin de semana en casa, sino que tampoco pueden disfrutar de la flexibilización del segundo grado mediante el 100.2, con el que podían salir a diario de la cárcel para trabajar, hacer voluntariado o cuidar de familiares.

De esta forma, los presos vuelven solo dos semanas después de tener el tercer grado a su situación penitenciaria del pasado mes de octubre, cuando fueron condenados por sedición: prisión estricta sin flexibilización alguna. Además, solo Cuixart, Forn y Sànchez han cumplido un cuarto de la pena y por lo tanto son los únicos que pueden disfrutar de permisos –con el segundo grado, 36 días al año.

La Fiscalía vuelve a pedir además que se suspenda el tercer grado de forma automática, es decir, sin que el juez entre en el fondo del recurso. Pese a que la literalidad de la ley establece que el tercer grado se suspende al presentar recurso ante la segunda instancia –el Supremo, en el caso de los presos del procés– la Fiscalía reclama "extender" la suspensión de la semilibertad al recurso en primera instancia ante el juzgado de vigilancia penitenciaria.

Respecto a los argumentos de fondo contra el tercer grado, la Fiscalía reitera que es demasiado pronto para que Bassa, Rull y Turull accedan a la semilibertad. Cree el fiscal que los presos han pasado poco tiempo en prisión –llevan casi tres años de los 12 a los que fueron condenados– y que sus salidas laborales y para hacer voluntariado no están relacionadas concretamente con el delito de sedición por el que fueron sentenciados.

"El internamiento efectivo es el único modo de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley", repite la Fiscalía en sus escritos. En suma, para la Fiscalía no procede la flexibilización del régimen carcelario hasta por lo menos que los presos hayan cumplido la mitad de la condena –escenario que no llegará hasta 2022 en el caso de los 'Jordis' y hasta 2023 y 2024 para el resto–. Esa fue la petición que realizaron los fiscales del Supremo, pero que fue desestimada por el tribunal.

Para la Fiscalía no es suficiente que los informes de los profesionales de las prisiones pongan de manifiesto que los presos reconozcan los hechos por los que fueron condenados, asuman su responsabilidad y que incluso algunos renieguen de la vía unilateral y admitan que podrían haber actuado de otra forma.

"Reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito", sostiene el Ministerio Público, ya que "se puede reconocer lo que se ha hecho pero entender que es una actuación legítima y ajustada a derecho" tal y como, a su juicio, ocurre en el caso de los presos del procés.

Además de "reconocer el delito" y pasar más tiempo en prisión como "medio de utilidad social y de intimidación general" para prevenir eventuales sediciones, para el Ministerio Público es necesario que los presos participen en un programa específico sobre la sedición, postura avalada por el Tribunal Supremo que los jueces catalanes veían contraria a la libertad ideológica de los presos.

El tratamiento debe servir, apuntan los fiscales, para que los líderes independentistas "aprendan a respetar la ley". Más concretamente, para la Fiscalía se debe enseñar a los presos que "solo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos, de manera que un gobierno autonómico no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma"

A criterio de la Fiscalía es necesario que los presos modifiquen las "distorsiones que les llevaron a delinquir", como por ejemplo el "convencimiento de que han hecho lo correcto", la "creencia" de que "pueden arrogarse la capacidad de interpretar popular" o el hecho de que piensen que existe "un mandato superior del Parlament por encima de la legalidad constitucional". Ello no implica sin embargo que los presos deban modificar su ideología independentista, concluye la Fiscalía.