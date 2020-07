El Supremo revoca las salidas de prisión de Forcadell para cuidar de su madre en vísperas de decidir sobre la semilibertad de los presos del procés

El Tribunal Supremo ha revocado las salidas de prisión para realizar voluntariado y cuidar de su madre de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, avaladas por un un juez de Lleida. En un auto, el tribunal del procés estima el recurso de la Fiscalía, que había pedido anular la aplicación del artículo 100.2 del reglamento con el que los presos del procés habían flexibilizado su estancia en prisión.

A nivel práctico, la decisión del Supremo no cambia la situación de Forcadell y del resto de presos del procés porque desde la pasada semana ya no se les aplica el 100.2 sino que están directamente clasificados en régimen de semilibertad o tercer grado. No obstante, la resolución del Supremo, que revisará en última instancia el tercer grado, supone la antesala del revés a la semilibertad.

El auto, redactado por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, se expresa en duros términos contra la semilibertad y critica en especial que la Generalitat, que tiene transferidas las competencias en prisiones, no haya obligado a los presos a participar en un programa de tratamiento penitenciario específico sobre la sedición, tal y como reclama la Fiscalía.

"La falta de conexión entre el programa de tratamiento y el delito de sedición cometido hace injustificable un régimen de semilibertad", zanja el Supremo, que ve insuficientes para la reinserción de los presos del procés el trabajo fuera de la cárcel, las tareas de voluntariado y los cuidados a sus familiares de mayor edad que vienen realizando desde principios de año.

El auto de la Sala también zanja la controversia acerca del órgano competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones de la administración penitenciaria que impliquen la aplicación del régimen previsto en el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario.