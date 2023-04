Joan Laporta, sobre el caso Negreira: “El Barça no ha tenido presunción de inocencia”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre el caso Negreira. En un encuentro que ha durado más de dos horas, Laporta ha insistido que el club blaugrana no cometió ningún delito de “corrupción deportiva” ni tuvo voluntad de “alterar la competición” para obtener ventaja.

Así mismo, el presidente del Barça ha denunciado el “linchamiento público” al que ha sido sometido el club durante el caso Negreira, en el que se investigan los pagos a la empresa del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

“El Barça no ha tenido presunción de inocencia”, se ha lamentado Laporta, que ha insistido en que el club nunca ha querido alterar una competición deportiva. “No podrán encontrar un gol, una jugada, un penalti, que nos haya beneficiado por el pago de estos servicios de informes arbitrales. No lo encontrarán porque no lo hay”, ha asegurado.

Para Laporta, el caso Negreira no se sustenta porque, según el blaugrana, no hubo corrupción ni intento de compra de árbitros, sino una relación de servicios “documentada y contrastada”. De hecho, su comparecencia ante la premsa, en la que ha asistido junto a os 629 informes técnico-arbitrales, 43 CDs y 4 informes, fruto de una investigación encargada por el club.

Dicha investigación concluye que no hay conductas penales vinculadas al delito de corrupción deportiva y que los pagos del club a Negreira eran por servicios de asesoramiento deportivo. Laporta ha hecho referencia, además, al escrito que la Agencia Tributaria envió a Fiscalía en que manifestaba “claramente” que no se podía demostrar que los pagos hubieran podido influir en los árbitros ni en resultados deportivos.

Sobre los 7,3 millones de euros pagados a empresas de los Negreira, Laporta ha pedido que se tuviera en cuenta que fueron realizados entre 2001 y 2018. “Este dinero se ha pagado durante 18 años. Se han pagado informes importantes, que eran necesarios, que debían ser hechos por alguien con trayectoria importante”, ha argumentado.

Ataques contra el Real Madrid

Este caso forma parte de una campaña de desprestigio contra el club, “el ataque más feroz que ha sufrido el FB Barcelona en su historia”, ha asegurado Laporta, quien también ha tenido palabras para el Real Madrid después de que el club decidiera personarse como “perjudicado” en el caso Negreira. “Es un ejercicio de cinismo sin precedentes”, ha asegurado el presidente blaugrana.

“Hay un club que ha ido por libre y dice que se siente perjudicado deportivamente. Club que ha sido favorecido históricamente y en la actualidad por decisiones arbitrales. Un club considerado históricamente el equipo del régimen de turno por su proximidad al poder político, económico y deportivo”, ha arremetido Laporta.

El blaugrana ha justificado sus palabras asegurando que “la mayoría de presidentes de comités de árbitros han sido casi de forma ininterrumplida exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid”. Por ello, se ha lamentado de que este club se persone como afectado “durante el mejor periodo del FC Barcelona” y ha deseado que “este juicio sirva para que se le pueda desenmascarar y poner en su sitio”.

La decisión del Real Madrid ha provocado que las relaciones entre ambos clubs estén “tocadas institucionalmente”. Según Laporta, “se han precipitado, es un ejercicio impropio de un club como este”, ha añadido.

Laporta también ha querido cargar contra LaLiga y el “linchamiento público sin juicio contra el club” y ha lamentado que se haya condenado al Barça antes del juicio. “Hay personas que de manera intolerable, a base de hacer ciertas acciones, han demostrado una gran irresponsabilidad. Es un juicio salomónico. Quiero señalar al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que está teniendo una actuación irresponsable, poco prudente y de falta de profesionalidad evidente”.

En su crítica a LaLiga, Laporta pidió a Tebas “que detenga su incontinencia verbal. Tanto por manifestaciones constantes para alimentar la polémica, como para aportar documentación a la causa que después ha resultado errónea, sin coincidir con la realidad”. Así mismo, ha querido agradecer el “comportamiento prudente” del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y también del presidente del CSD, José Manuel Franco, y del de la FIFA, Gianni Infantino. “Ellos se han mantenido en una actitud propia de un dirigiente”.