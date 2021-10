Junts registra una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado

Los cuatro diputados de Junts en el Congreso han registrado este jueves una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, con la que intentarán que las cuentas sean rechazadas de entrada en la Cámara. La líder de la formación, Miriam Nogueras, ha anunciado esta decisión después de que su partido hubiera puesto condiciones al Gobierno para negociar. Requisitos que, según han expresado, el Ejecutivo no cumple.

Una de las principales críticas de Junts es el cumplimiento de las inversiones presupuestadas, para las que el grupo reclama "garantías". Tras no obtenerlas, Nogueras ha asegurado que "votar a favor de estos Presupuestos es votar por que a Catalunya solo llegue la mitad de lo que está presupuestado". "El Gobierno español no ha cumplido con los partidos que le votaron los últimos presupuestos y no cumplirá ahora", ha expresado la diputada.

Con este argumento, Nogueras ha llamado a ERC a seguir el mismo camino e interponer su propia enmienda a la totalidad. "Desde Junts apostamos por no volver a ser ingenuos, ser inteligentes, ir juntos y utilizar toda la fuerza que tenemos", ha reclamado la diputada. Los republicanos por su parte no han descartado rechazar de entrada las cuentas, aunque apuran el plazo para negociar, que acaba este viernes a las 14 horas. La diputada de Junts ha lamentado además que hasta el momento no hayan podido coordinarse con ERC, a quienes Nogueras ha asegurado que han emplazado hasta tres veces.

El mecanismo para garantizar el cumplimiento de las inversiones no es el único requisito que reclamaba Junts. La formación había hecho una lista con cinco puntos, entre los que constaban una "alfombra roja" para el catalán en la ley del Audiovisual, mantener los fondos COVID para las comunidades autónomas, aceptar una gestión territorializada de los fondos europeos de recuperación y el traspaso del servicio de Rodalies, las cercanías de Renfe.

"El Gobierno español no ha mostrado ninguna voluntad de negociar ni de hablar de presupuestos con el catalanismo", ha indicado la diputada. Con todo Nogueras no ha considerado esta enmienda un punto y final en su propuesta para negociar las cuentas, de las que tampoco ha querido avanzar un rechazo. "No estamos en el momento de aceptar ni rechazar los presupuestos, sino de negociarlos", ha dicho.