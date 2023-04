Obama llega a Barcelona para asistir al concierto de Bruce Springsteen

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama llegó el jueves por la noche a Barcelona junto a su esposa, Michelle Obama, para asistir este viernes al primer concierto que el cantante Bruce Springsteen ofrecerá en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en el inicio de su gira europea. El matrimonio ha llegado a la terminal de Aviación Corporativa del aeropuerto de Barcelona-El Prat pasadas las diez de la noche, en un vuelo privado, y ha abandonado el lugar en una comitiva encabezada por un vehículo de los Mossos d'Esquadra, mientras otros agentes custodiaban el lugar.

Desde el aeropuerto, la comitiva se ha dirigido al hotel La Florida, un establecimiento de cinco estrellas ubicado en la parte alta de Barcelona, donde también se hospeda Bruce Springsteen y donde les esperaban numerosos medios de comunicación. Durante su visita relámpago a la capital catalana, de carácter privado, está previsto que, antes de asistir al concierto, los Obama efectúen diversas visitas culturales por la ciudad y uno de los monumentos que podrían estar en su agenda es la basílica de la Sagrada Familia.

No se prevé que Obama prolongue su estancia en la capital catalana tras el concierto y el sábado viajará a Zúrich para ofrecer por la noche una conferencia en el Hallenstadion, mientras su esposa podría quedarse en la ciudad condal hasta el domingo.

Barack Obama estuvo por primera vez en Barcelona en 1988, cuando recorrió como “mochilero” varios países europeos antes de trasladarse a Kenia para conocer el pueblo de su padre.

Los Obama, amigos del cantante norteamericano, se hospedan en el Hotel Florida, donde también se aloja el director Steven Spielberg, que asimismo ha viajado a la capital catalana para asistir al esperado concierto del Boss. Los tres cenaron cenado además juntos en el restaurante Alma.

Bruce Springsteen y Barack Obama produjeron en 2021 el podcast “Renegades: Born in the USA”“, de 8 episodios, en el que ambos conversaban sobre temas como el racismo, la justicia social o la identidad estadounidense, y que se convirtió ese mismo año en uno de los más escuchados en todo el mundo en Spotify.

Esta iniciativa tomó después forma de libro, un volumen de más de 300 páginas con introducciones tanto de Obama como de Springsteen, y que en España publicó Debate bajo el título “Renegados: Born in the USA”. La relación entre ambos viene de lejos y, de hecho, el músico participó en la primera campaña electoral de Obama, cantó en la toma de posesión y una vez presidente lo condecoró con la Presidential Medal of Freedom.