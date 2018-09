Albiol dice que el chat de jueces expresa lo que piensa "la mayoría" de catalanes

Ciudadanos y el PP han defendido la libertad de expresión de los jueces que criticaron al independentismo y a sus líderes, incluso con una comparación con el nazismo, en un chat corporativo. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha dicho que los mensajes antiindependentistas de jueces reflejan un sentir mayoritario: "Es lo que escribíamos o podíamos pensar la mayoría de catalanes que no somos independentistas y el 80% del resto de españoles".

En rueda de prensa este jueves, ha tachado de "despropósito" que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya pedido por eso la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Ha asegurado que los jueces "dan su opinión de lo que hace un año ocurrió en Catalunya en correos privados" y que la exigencia de dimisión lanzada por Torra es una provocación.

"Está instalado en el disparate constante. No acierta ni una. Desde que es presidente de la Generalitat no le he oído ninguna declaración para atemperar", ha valorado. Por su lado, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha expresado su sorpresa por el hecho de que el president de la Generalitat, Quim Torra , haya hecho una declaración institucional "para comentar una noticia periodística" sobre "personas que respetan profundamente el Estado de Derecho y manifiestan opiniones personales". "Las palabras de los jueces hay que leerlas en las resoluciones", ha añadido, y ha defendido que los jueces "son libres como cualquier otra persona, para manifestar sus opiniones".