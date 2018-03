Domènech tiende la mano al conjunto del catalanismo para formar un Govern de independientes contra el 155

El líder de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, ha propuesto este miércoles a los partidos catalanistas del Parlament formar un Govern de independientes para superar la situación de bloqueo debida a los sucesivos impedimentos judiciales para investir hasta a tres candidatos de JxCat. El diputado ha apostado por un Ejecutivo transversal y con un mandato limitado en el tiempo, para superar el 155.

"Hagamos un paso adelante como país. Hagamos un Govern amplio, transversal, con personalidades independientes de la sociedad catalana, que representen a las sensibilidades de todo el país", ha tendido su mano Domènech al resto de formaciones para trazar una estrategia conjunta, siempre lejos de la vía unilateral.

Según ha fijado el líder de Catalunya en Comú, los objetivos del Govern que propone deberían ser, en primer lugar, la recuperación del autogobierno y el fin del 155, buscando además la salida de la prisión de los diputados y líderes sociales independentistas encarcelados. También para buscar nuevas vías de solución para el reconocimiento de un nuevo estatus político, que supere el autonómico. Domènech además ha considerado que ese Govern debería llevar a cabo un plan de choque social.

Esta propuesta de los comuns pone a disposición, por tanto, los ocho votos de su grupo para la investidura de un president de uno de los grupos de izquierdas. "Puede ser justo buscar la investidura de Puigdemont, pero volvemos atrás", ha explicado Domènech. "Y cuando volvemos atrás es porque no sabemos como tirar adelante, atrapados en un ciclo sin fin. ¿Hacia donde? ¿Hacia nuevas elecciones?", se ha preguntado.

La portavoz de la formación, Elisenda Alamany, había adelantado la propuesta el día previo al pleno, asegurando que los comuns estarían dispuestos a negociar un candidato a la investidura siempre que no sea de JxCat. "En la línea de arrastrar las grandes mayorías diversas y transversales que existen en Catalunya, un proyecto liderado por JxCat niega esa posibilidad", aseguró Alamany en rueda de prensa.

La propuesta de los comuns tiene en cuenta que el bloque independentista no ha conseguido convencer a la CUP para moverse de sus cuatro abstenciones ante cualquier candidato que no sea Carles Puigdemont. Esa situación, sumada a la falta de los votos de los dos diputados que se encuentran en países europeos, hace que la suma de JxCat y ERC no sea suficiente para investir a un candidato si toda la oposición vota en contra.

También el PSC y ERC han hablado en las últimas horas de un Govern de concentración. En el caso de los socialistas, sin embargo, la condición previa es el abandono del objetivo independentista en el coro plazo. Miquel Iceta consideró que esta podía ser una salida positiva, pese a que el PSOE salió inmediatamente a rechazar esta vía. Por su parte, ERC considera que el Govern de unidad debería formarse con el conjunto de fuerzas soberanistas, es decir, de JxCat a los comuns.