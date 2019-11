ERC añade otra condición a Sánchez: someter a referéndum cualquier futuro acuerdo entre ambos gobiernos

ERC ha vuelto a subir este domingo la apuesta en la negociación con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. En la víspera de la consulta a las bases que los republicanos celebrarán este lunes, el líder de Esquerra Pere Aragonès ha publicado un artículo en La Vanguardia en el que, a sus ya conocidas condiciones, que pasan por formar una mesa de diálogo bilateral entre gobiernos con un calendario preacordado y en la que se pueda hablar de todo, suma ahora una nueva exigencia: acabar sometiendo a referéndum cualquier acuerdo al que en el futuro lleguen los ejecutivos gracias a esa negociación.

"Para Esquerra Republicana es indispensable establecer mecanismos que nos permitan garantizar el cumplimiento de los acuerdos que se puedan cerrar en la Mesa de negociación. Y qué mejor mecanismo que someter a la validación del pueblo catalán aquello que seamos capaces de pactar en esta mesa. No hay nada más validador que las urnas", asegura Aragonès en su tribuna.

El máximo líder en libertad de los republicanos reclama además al Gobierno un "diálogo sincero" y "sin condiciones", en el que cada parte pueda exponer sus puntos de vista. ERC, avisa, llevará a la mesa de diálogo su apuesta por el referéndum de autodeterminación y la amnistía de los presos, aunque se muestra abierto a escuchar alternativas ya que avanza la esperanza de su partido de que el Gobierno también "ponga sobre la mesa su propuesta".

Con la añadida este domingo, ERC anota finalmente cuatro condiciones ante las que desea un compromiso del PSOE: un diálogo entre Gobiernos, que en él se pueda hablar de cualquier cosa, que tenga un calendario fijado de antemano y que cualquier futuro acuerdo que salga de esa mesa se acabe sometiendo a referéndum. El equipo negociador tiene previsto llevar esta lista de exigencias ante los interlocutores socialistas, encabezados por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en la reunión que mantendrán la semana que viene, una vez los republicanos conozcan los resultados de su consulta interna.

En el artículo publicando este domingo, el vicepresident de la Generalitat asegura que "no es tiempo de reproches" y vuelve a tender la mano para la investidura, pese a endurecer la posición de su partido. Aragonès además advierte que la mesa de negociación entre Gobiernos es "una condición imprescindible" para que ERC pase del rechazo a la investidura a una abstención que permitiría el gobierno de coalición pactado entre el PSOE y Unidas Podemos. Si Sánchez no acepta esta mesa, ha añadido Aragonès sobre el voto de su partido, "les avanzamos que será un 'no'".