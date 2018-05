El Gobierno ratifica por carta a la Generalitat que no nombrará a los consellers presos y huidos

El Gobierno ha ratificado este martes a la Generalitat que no publicará el decreto de nombramiento de los consellers de Quim Torra porque se trata de una propuesta que "no es válida ni eficaz" al incluir a Jordi Turull y Josep Rull (encarcelados en Estremera) y Toni Comín y Lluís Puig (que permanecen en Bélgica tras el rechazo de la euro–orden).

Así se lo ha trasladado el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, al secretario del Govern, Víctor Cullel, en una carta. El Gobierno concluye que el nombramiento de Rull, Turull, Puig y Comín no es válido después de realizar un control de legalidad sobre el mismo, tal y como le permite la aplicación del artículo 155. Dicho control, a criterio de la Generalitat, corresponde a los tribunales y no al Ejecutivo.

Sin embargo, en su misiva, Bérmudez de Castro recuerda que la aplicación del 155 habilita al Ejecutivo a practicar "un auténtico control de legalidad, que no de oportunidad" con el objetivo de "mantener el orden constitucional frente a actuaciones contrarias al mismo". Además, el secretario de Estado defiende que la publicación en el DOGC de los consellers propuestos por Torra no es "un acto debido y reglado" ni tampoco un automatismo formal, como sostenía el secretario del Govern.

De esta forma, la autorización que debe dar el Gobierno a cualquier decreto de la Generalitat, como el de nombramiento de los consellers, "impone entender que la publicación del acto tendrá necesariamente lugar si el contenido del acto se ajusta a la legalidad; y, por el contrario, si el contenido del acto no se ajusta a dicha legalidad, la publicación no podrá autorizarse".

El alto cargo recalca que la negativa a publicar el nombramiento de los nuevos consellers en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), que el Gobierno controla gracias al 155, no responde a criterios políticos, tal y como había insinuado el president de la Generalitat en su carta de la semana pasada a Mariano Rajoy.

"Atendiendo a parámetros exclusivamente jurídicos, estas cuatro personas [en referencia a Comín, Puig, Turull y Rull] no podrán desempeñar sus funciones institucionales como consejeros con arreglo y exigencias que para tal cometido recoge la normativa vigente", sostiene Bermúdez de Castro.

Y el Ejecutivo subraya que no puede autorizarse la publicación de la propuesta de consellers ya que no tiene viabilidad jurídica y que la Abogacía del Estado, en un informe con fecha de este lunes "avala, concreta y desarrolla" las razones del Gobierno para no publicar el decreto.