Torra insta por carta a Rajoy a publicar "inmediatamente y sin más dilaciones" el nombramiento de los consellers

Nueva carta de Quim Torra a Mariano Rajoy para desbloquear la toma de posesión del Govern. El president de la Generalitat ha solicitado al presidente del Gobierno que publique "inmediatamente y sin más dilaciones" el nombramiento de los nuevos consellers el el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), que controla el Ejecutivo central gracias al 155.

El Gobierno lleva una semana negándose a hacer efectivo el nombramiento de los 13 consellers del Govern Torra porque los encarcelados Rull y Turull y los huidos a Bélgica Toni Comín y Lluís Puig repiten como consellers. Si no se publica en el DOGC, el nombramiento no es efectivo y los consellers no pueden tomar posesión del cargo.

"Le pido que proceda inmediatamente y sin mas dilaciones a la autorización de la publicación del Decreto para que inmediatamente puedan tomar posesión los miembros del nuevo Gobierno, se ponga fin a la aplicación del artículo 155, que tanto ha perjudicado a nuestro país, y se empiece a restablecer la normalidad institucional en Catalunya", asevera Torra en la carta a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Torra esgrime ante Rajoy el dictamen de este mismo viernes de la Comisión Jurídica Asesora del Govern favorable al nombramiento de los consellers. Los juristas de la Generalitat consideran que no hay problema alguno para que personas presas o fuera del país tomen posesión de su cargo si han sido nombradas. "No tienen limitado el ejercicio de sus derechos políticos y no concurre ninguna circunstancia legal que impida la toma de posesión", aseguran en su escrito.

Con este informe en la mano, el president de la Generalitat se inclina por pedir medidas cautelarísimas (las que se toman sin necesidad de escuchar a la otra parte) ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), para garantizar que el decreto ordenado se publique en Diario Oficial. De hecho, en su misiva, Torra recuerda a Rajoy que, tal y como han dictaminado los juristas, no publicar cualquier decreto en el DOGC es "contrario al ordenamiento jurídico, y por lo tanto, susceptible de control judicial".

Asimismo, tal y como trasladó en su misiva de hace una semana, Torra reitera su voluntad de reunirse con Rajoy para entablar un "diálogo sincero", que para el president debería traducirse en una primera reunión "próximamente".