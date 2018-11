JxCat cree que los independentistas pueden ser tratados "como en Guantánamo" en las cárceles españolas

El portavoz del grupo de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha considerado este martes que los presos independentistas pueden ser tratados "como en Guantánamo" cuando salgan de las prisiones catalanas para asistir a su juicio, que se celebrará en el Tribunal Supremo. "España actúa como Turquía. Tememos que convierta la situación para los presos en Guantánamo".

El portavoz de JxCat ha comparado así las cárceles españolas con el centro de detención de EEUU en la isla de Cuba para acusados de terrorismo, en el que se han denunciado numerosas torturas. Batet ha descrito la situación en la que se encontrarán los encarcelados asegurando que "no tendrán despertador ni reloj" y que "serán transportados en furgones de forma violenta, esposados y sin desayunar", en referencia a las malas condiciones en las que algunos abogados aseguraron que los independentistas fueron trasladados a las prisiones en noviembre de 2017.

En una intervención especialmente dura, Batet ha cargado contra la justicia española después de que se conocieran los mensajes de Whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. "Hemos pasado del atado y bien atado al Cosido y bien Cosido", ha asegurado Batet. Un mensaje que la cuenta de Twiiter del encarcelado Jordi Turull ya escribió este martes.

Las palabras de Batet han sido recogidas por el president Quim Torra, que como él ha descrito a la justicia española como "devastada". El president ha enumerado una serie de episodios judiciales, como la sentencia del TEDH a favor de Arnaldo Otegi, la presentación de acusaciones contra los independentistas y la propia renuncia de Manuel Marchena a presidir el Poder Judicial tras el escándalo de los Whatsapp de Cosidó.

"Sabemos que todo eso puede desprestigiarse más con el juicio", ha considerado el jefe del Govern. Torra, sin embargo, aseguró este martes en una entrevista con El Mon que descartaba convocar elecciones tras la sentencia a los líderes independentistas encausados. "Sería irresponsable convocar elecciones, no me lo he planteado nunca. Pienso que la solución no pasa por unas elecciones, sino por cumplir el mandato que tenemos", aseguró Torra.