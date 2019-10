Rivera apunta contra Sánchez en la moción de censura en el Parlament: "¿Prefieren a Torra o la convivencia?"

Albert Rivera ha arropado este martes en el Parlament a la líder catalana de su partido, Lorena Roldán, que acaba de proponer una moción de censura contra Quim Torra. Rivera ha aprovechado esta circunstancia para lanzarse contra su principal rival político, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, considerando que "no se entendería que el Partido Socialista no esté al lado de la convivencia", lo que ocurriría, a su juicio, si no prestasen sus votos a Roldán.

Casi al mismo tiempo que Rivera pronunciaba estas palabras, la portavoz del PSC, Eva Granados, anunciaba que su grupo optará por la abstención en la moción de censura. "Torra es el problema de Catalunya, pero Roldán no es la solución", ha asegurado. "Necesitamos buen gobierno, respeto a la ley y diálogo, y eso solo puede garantizarlo el PSC y Miquel Iceta", profundizaba Granados. La moción de censura planteada estaba condenada al fracaso incluso si hubiera contado con los votos socialistas, ya que los no independentistas no llegan a la necesaria mayoría absoluta del Parlament.

Ciudadanos ha concebido la moción de censura contra Torra como un aperitivo de la campaña electoral de las generales, que contribuirá a colocar a Catalunya en el centro del debate y, con ello, a desgastar a Sánchez. "El separatismo bloquea España entera. Condicionan mayorías parlamentarias, ponen como requisito el referéndum ilegal. Y mientras eso pasa Sánchez mantiene pactos con ellos en la Diputación de Barcelona y en ayuntamientos", ha cargado Rivera, en una intervención dirigida a sus compañeros en la Cámara catalana.

El líder de Ciudadanos ha dibujado una situación política insostenible en Catalunya, semejante a la de otoño de 2017 en cuanto a la desobediencia institucional, pero ahora peor por la existencia de terrorismo. En esa línea, ha acusado a Torra de "defender a los que tienen goma 2 o armas de fuego". "Esta moción de censura no solo es necesaria, es urgente, porque tenemos a un señor al frente de los Mossos dando instrucciones contrarias a la Constitución y el Estatut", ha dicho.

El político catalán ha anunciado además que acudirán a la Fiscalía para que investigue las "conexiones" del president de la Generalitat con la violencia. "No puede pasar un día más con Torra al frente de la seguridad pública en Catalunya. Los Mossos tienen que tener un jefe que trabaje por la libertad y no en contra", ha indicado Rivera.

Pero, a renglón seguido de exponer los argumentos para desalojar a Torra de la presidencia de la Generalitat, el presidente de Ciudadanos se ha lanzado a por el binomio formado por Sánchez e Iceta. "¿De verdad prefieren a Torra que a la convivencia? ¿Qué más hace falta, goma 2? Ah, no, que ya tenemos", se preguntaba en tono sarcástico Rivera. "Le pido a Iceta que no se equivoque y que apoye esta moción. Y a Sánchez le pido una reunión de Estado, no de siglas ni de sillas sino de Estado", ha reclamado el jefe de Ciudadanos.