Una concejala de ERC asegura que su partido la amenazó tras sufrir una agresión machista de un compañero

La concejala y portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Molins de Rei, Silvia Guillén, ha hecho pública una carta en la que denuncia que sufrió una agresión machista por parte de otro concejal de su grupo y que su formación la amenazó con que interpondrían una denuncia por calumnias contra ella si el caso salía a la luz.

Según la versión que explica Guillén en el medio local Viu Molins de Rei, los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo, cuando un compañero de su mismo partido con el que había mantenido discrepancias políticas la acorraló en la puerta del consistorio y la agarró de los brazos violentamente tratando de obligarla a hablar con él. La concejal asegura que se zafó de su compañero y escapó corriendo.

En la carta publicada, la concejal relata así el episodio: "Una tarde, a la entrada del Ayuntamiento, me abordó. Me agarró de los brazos con fuerza. Me arrinconó. Seguía gritándome. '¡Me hablarás por cojones!'", explica que le dijo su compañero de grupo. Guillén continúa su relato: "Me apretaba los brazos con fuerza. Le pedí que se detuviera. 'Déjame, por favor'. No me hacía caso. 'Me estás haciendo daño', le advertí. Hasta tres veces. 'Por favor, déjame ir', le insistía. Pero la única salida que me quedó fue librarme de él. Y salí corriendo", rememora la denunciante.

A partir de este momento, la concejal acudió al partido, y se inició un proceso de mediación en diferentes sesiones, en el marco de la agrupación de la localidad. Durante esas reuniones, Guillén explica que el supuesto agresor le habría pedido disculpas. Los problemas, según relata, llegaron cuando exigió que el episodio violento se hiciera público, momento en el que, explica, no recibió apoyo del partido. A partir de ahí, el conflicto escala a nivel comarcal y nacional.

Es en el mes de noviembre cuando, según relata la concejal, se reúne con un diputado de la formación republicana, que le propone gestionar el caso por canales internos, consistente en una comisión para decidir si abrir o no un expediente. Siempre de acuerdo con la versión de la concejala, este diputado también le asegura que, de hacerlo público, el presunto agresor la denunciará por calumnias y que el partido también podría hacerlo.

Respuesta de ERC

Tras publicarse la carta, ERC en Molins de Rei ha emitido un comunicado manifestando el "máximo respeto" por la regidora y la "máxima preocupación" por los hechos que denuncia, que no niega. Según explica la formación, abrieron la vía para "resolver el conflicto" en cuanto conocieron el caso. El comunicado asegura que tras la reunión de abril, en la que se escuchó a Guillén y el presunto agresor, las dos partes consideraron cerrado el caso.

En el comunicado, los republicanos indican además que Guillén siempre rechazó iniciar los protocolos de mediación a nivel nacional. "Estamos convencidos de que en este marco las dos partes implicadas podrán defender su versión de los hechos y que los códigos de conducta pioneros de que nos hemos dotado como organización de izquierdas y feminista son la garantía para lograr una resolución justa y coherente con el proyecto político que defendemos ", añaden.