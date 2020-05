El director de TV3 afirma que él no habría emitido el documental sobre Sandro Rosell

El director de TV3, Vicent Sanchis, se ha referido este viernes a la polémica sobre el documental 'El caso Rosell', sobre la causa judicial y el paso por la prisión del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que acabó absuelto de todas las acusaciones. Sanchis ha asegurado que si hubiera dependido de él, el documental no se hubiera emitido, pues a su juicio no cumplía con el libro de estilo de la cadena pública. Además, el director ha negado que él tuviera nada que ver en la modificación del material, denunciada por el director del documental y que llevó a este a retirar su firma.

La oposición ha acusado a Sanchis de haber censurado parte del documental para proteger a la empresa Mediapro. Unas acusaciones que el máximo responsable de la cadena ha negado. "Yo no he recortado nada, y a mí nadie me ha llamado. Yo no habría emitido el documental", ha argumentado en su comparecencia.

"Yo no me meto en la emisión del reportaje, porque el comité profesional ya lo hizo. Ustedes tienen la idea preconcebida de que había censura por mi parte, pero el criterio es de la gente que editó el documental", ha asegurado Sanchis en la comisión del Parlament que controla TV3. Según la versión expuesta por el director del canal, la modificación fue efectuada por el jefe de deportes de la casa.

El documental fue emitido el pasado día 17 de mayo en TV3 y generó controversia después de que el director, Víctor Lavagnini, retirase su firma denunciando que el contenido original había sido modificado. Según indicó el autor, en la emisión del programa se suprimieron dos fragmentos relacionados con la productora Imagina-Mediapro, entre los que aparecían que esa empresa pagó una multa de 24 millones de dólares tras admitir haber sobornado a directivos de la FIFA para obtener derechos de emisión de partidos de futbol.

Más allá de la polémica por el reportaje sobre Sandro Rosell, Sanchis ha explicado ante los diputados el plan de desconfinamiento de la televisión pública catalana. Según ha explicado el director, se prevé que el gabinete de crisis de TV3 permita un retorno "por fases" a la normalidad. Según ha indicado, se realizará a partir de los criterios de los representantes de las diferentes áreas y direcciones de la televisión, que han acordado implementar por fases esta vuelta a la normalidad. "Se hace con todas las garantías, contando con el Comité de Empresa", ha asegurado el director de la televisión. Sanchis ha expuesto que el canal de información 3/24 ya va recuperando poco a poco cierta normalidad, y ha asegurado que las cifras de la audiencia digital son "impresionantes".