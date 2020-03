Una jueza envía a prisión a un hombre en Reus (Tarragona) por saltarse el confinamiento y "causar alarma"

La jueza de guardia de Reus (Tarragona) ha ordenado este lunes prisión provisional sin fianza para un hombre detenido este domingo por saltarse el confinamiento y "causar alarma" entre la ciudadanía, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El arrestado se acercaba a otras personas en las tiendas y les decía que estaba infectado de coronavirus y que les iba a contagiar entre gritos a los agentes de "el virus ese no me afecta, os afectará a vosotros, a mí no porque con el alcohol que llevo encima lo mato".

La causa está abierta por un delito de desobediencia grave o atentado o resistencia a la autoridad, castigado con hasta tres años de prisión. El detenido ya había accedido en días anteriores en varios establecimientos de Reus "sin ningún respeto" hacia el resto de clientes o a las personas que esperaban fuera, "incumpliendo la orden de confinamiento y causando alarma entre la ciudadanía", explica el TSJC.

En concreto, relata la jueza, desde el 18 al 20 de marzo el hombre, con varios antecedentes por atentado a agentes de la autoridad y quebrantamientos de condena en su historial, escupió y tosió no solo sobre los empleados y clientes de un supermercado sino también sobre los productos alimentarios "en estado agresivo".

Se trata del primer detenido en Catalunya al que un juez envía a prisión por saltarse el confinamiento decretado en virtud del estado de alarma. Otro hombre ha ingresado este lunes en prisión provisional en Gran Canaria por saltarse un control de medidas de confinamiento cuando circulaba en su coche y lesionar en la huida a otro agente. Y un juez de Huesca también ha decretado prisión preventiva para dos personas por saltarse un control de tráfico en la frontera francesa y huir durante 70 kilómetros de persecución policial en la que arrollaron a tres agentes de la Guardia Civil.

En Catalunya, durante la primera semana de estado de alarma los Mossos d'Esquadra han detenido a un total de 72 personas por saltarse el confinamiento y resistirse o atentar contra los agentes de la autoridad, 20 de ellas este domingo. Desde que se decretó el estado de alarma la policía autonómica también ha denunciado por vía administrativa a 9.917 personas por saltarse el confinamiento y ha cerrado 10.016 locales que permanecían abiertos pese a la prohibición de apertura de los establecimientos no esenciales. También se ha denunciado a 364 propietarios de locales abiertos ilegalmente.