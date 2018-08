"Adiós millenials": CCOO denuncia que 56.341 jóvenes han dejado la región en la última década

"Son muchas las personas de Castilla-La Mancha que se vuelven a despedir de las y los jóvenes que tuvieron que dejar la región ante la ausencia de oportunidades de vida digna", recuerda la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras, María Ángeles Castellanos Valverde. El sindicato lamenta que haya que decir "adiós" a los 'millenials', ya que más de 50.000 jóvenes han dejado la región en los últimos diez años. En concreto, 56.341.

Así lo demuestran los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, del segundo trimestre de 2018: actualmente hay 188.160 personas con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, lo que supone una bajada de esta población de un 17,8% en relación a 2008. Por tanto, la emigración entre los jóvenes entre 15 y 24 años ha sido de 17.456 personas, de 36.488 si se sube hasta los 30 años y de 56.341 entre los 15 y los 35.

"La crisis, la ausencia de oportunidades de vida digna, la ausencia de servicios, empuja a las personas más jóvenes a salir en busca de las oportunidades que la región en la que han crecido o se han formado no les da", explica Castellanos. Además, desde el sindicato afirman que, según los datos de migraciones interautonómicas "el problema es aún mayor en Castilla-La Mancha". "Desde 2012 y de forma ininterrumpida Castilla-La Mancha tiene un saldo migratorio interautonómico negativo, acumulando hasta 2017 un saldo que supera las 25.000 personas jóvenes".

La organización advierte de que en el último año se ha perdido una media de 3,8 personas por cada 1.000 habitantes y esto se suma al envejecimiento de la población, ya que la proporción de personas mayores de 64 años "ha crecido en más de un punto porcentual desde 2012 y en este mismo periodo la edad mediana en la región ha pasado de 39,8 a 43 años". Igualmente, señalan que existe un crecimiento vegetativo negativo, del -1,63 en 2015. "Si analizamos la situación del empleo y de los salarios en Castilla-La Mancha es comprensible esta estampida de la población y el descenso de la natalidad", asegura la secretaria.

"Y como esta historia no es fruto de la naturaleza o de circunstancias sobre las que no se puede actuar hay que buscar a quienes la provocan y a quienes con sus actuaciones equivocadas contribuyen o han contribuido a ella", explica Castellanos. La sindicalista advierte de que la riqueza no se traslada a la población "vía estabilidad laboral y salarios dignos". Por eso, concluye, "que vuelvan las millennials depende de las decisiones políticas y empresariales".