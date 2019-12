Aprobada en segunda vuelta la 'rescatada' Ley de Mecenazgo de Castilla-La Mancha

A la segunda va la vencida, en este caso. El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado la Ley de Mecenazgo que no pudo salir adelante durante la pasada legislatura debido a la oposición de Podemos, entonces con representación parlamentaria. Ahora, con la mayoría absoluta del PSOE, esta normativa ha recibido luz verde definitiva en su segunda vuelta. El Gobierno la recuperó para su aprobación y ha sido tramitada como proposición de ley para agilizar sus trámites parlamentarios.

Un conjunto de medidas fiscales que favorezcan las sinergias y promuevan los convenios públicos y privados en materia cultural es uno de los objetivos que contempla esta nueva normativa. Entre sus múltiples iniciativas se encuentra reconocer un crédito fiscal a favor de los 'mecenas' por el 25% de los convenios de colaboración o de los importes dinerarios que donen a los destinatarios siempre que sea para proyectos culturales.

También se incorporan otro conjunto de deducciones fiscales así como la creación de una Oficina regional de Mecenazgo para el seguimiento de proyectos con financiación privada.Será aplicable a los servicios y productos culturales derivados de la cinematografía, las artes audiovisuales, las artes multimedia, las artes escénicas, la música, la danza, el teatro, el circo, las artes plásticas, la fotografía, el diseño, las ediciones literarias en cualquier soporte, y las relacionadas con la investigación, la documentación, la conservación y la restauración del patrimonio cultural.

De esta forma, serán beneficiarias del mecenazgo la propia Junta de Comunidades, así como sus entidades y organismos autónomos; las fundaciones y asociaciones de utilidad pública, sin ánimo de lucro y con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha; las universidades que desarrollen su actividad docente e investigadora en la región; y también particulares que de forma habitual desarrollen alguna de las actividades culturales anteriores.

Las modalidades de mecenazgo cultural que contemplará la nueva norma son donaciones, legados, préstamos de uso o comodato, y convenios de colaboración. Es en este punto donde el borrador explica una de sus medidas más novedosas: el importe de los créditos fiscales, es decir, el total de dinero que el mecenas contribuyente se puede deducir a la hora de pagar a Hacienda.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

Se establece asimismo una reducción en la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para aquellos bienes incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siempre que sean cedidos para el uso de carácter cultural a favor de la Junta, de forma gratuita y que el bien se destine a los fines culturales propios de la entidad cesionaria. Esta reducción se establecerá en función del periodo de cesión: del 100% del valor de los bienes para cesiones permanentes; del 95% para las de más de 20 años; del 75% para las de más de 10 años; y del 50% para las de más de 5 años.

La mayor parte de las medidas quedarán contempladas en un Plan de Mecenazgo Cultural que se renovará anualmente y que a su vez elaborará un Consejo Regional creado para tal fin. Al mismo se incorporarán las acciones de la Administración autonómica para la financiación de proyectos culturales de especial interés.

Durante su intervención en el pleno, la consejera de Cultura, Rosana Rodríguez, ha explicado que con esta norma no se cambian "las costumbres ni la cultura de los individuos", sin que se "extienden". "Lo que repercutirá la puesta en marcha de esta ley sobre la ciudadanía es mucho más de lo que invertirá el Gobierno gracias a la cooperación entre los miembros de la sociedad", ha añadido.

"No debemos entender esta ley como una manera con la que el poder público dote de menos recursos a la cultura o se desentienda de ella, sino como la manera de incentivar para conseguir un universo cultural más amplio, rico, sostenible, circular y variado", ha argumentado.

Ciudadanos: "se queda corto"

Por su parte, la portavoz regional de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha explicado que el texto "se queda corto" por lo que ha pedido a los socialistas "altura de miras" y que "no pongan límites, ni sean cuadriculados". Con lo anterior se ha referido a las enmiendas que la formación naranja mantenía 'vivas' al texto, como las que buscan incluir el deporte no profesional o la investigación, premiar la figura del mecenas no solo en una gala o eliminar la Oficina de Mecenazgo, entre otras.