CCOO pedirá la creación de una Consejería de Trabajo para la próxima legislatura

El secretario regional de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha realizado su tradicional balance de inicio de año, en el que se ha centrado en dos materias que ha calificado de "imprescindibles": el empleo y el dialogo social. "Tenemos que hablar de trabajadores y trabajadoras cuando hablamos de todo: futuro, digitalización, industrialización, ruralismo, porque todos los instrumentos económicos que mueven esta tierra tienen que ver con el trabajo y los trabajadores. En esta coyuntura difícil, no puede faltar el perfil reivindicativo como el de CCOO", aseguró en relación al clima electoral de este 2019.

De la Rosa recordó que un tercio de los trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha es "pobre y está rayando situaciones de especial dificultad". "Estos son datos que me duele decir, pero son datos reales y que tenemos que mirar. ¿Alguien piensa que una unidad familiar puede vivir con 900€? Sí, alguien lo piensa. Pero nosotros pensamos que ser trabajador es perseguir la dignidad y el bienestar y tienen que ocuparse la patronal y los responsables políticos", aseguró. Por eso, ha explicado que la prioridad para el sindicato es el "dialogo social en su concepción en la Constitución", pero con los "legítimos" locutores sociales.

En cuanto a la legislatura que acaba este año, ha resaltado que el avance ha sido "exponencial, pero no suficiente", y en parte esto se debe a que no existe una "casa" para el dialogo social. De este modo, ha hecho autocrítica ya que explica que que "no hemos sido capaces de ponerle una casa al diálogo social, de engranar todos los elementos para ponerlos en común y lanzarlos para que creciesen más de lo que han crecido y de manera equilibrada". En esta puesta en común, explicó, deben participar tanto los empresarios como los trabajadores.

Consejería de Trabajo

Para ello, tienen distintas propuestas. Por un lado, la creación de una consejería que trate exclusivamente el Trabajo, porque consideran que "no es serio" que no exista aunque valoran de manera positiva la gestión que ha realizado el departamento de Patricia Franco en la consejería de Economía, Empresas y Empleo. "Es una prioridad que esté todo engranado en una consejería propia. Es una materia más que suficiente e importante", recalcó, ya que es de las que más cerca están de los ciudadanos. "La idea es potenciar el elemento esencial en la tierra y que se recoja como prioridad por todos los partidos políticos", recalcó.

En esta misma línea, reclamó que se debe recuperar el Servicio Público de Empleo en la región, algo "imprescindible" ya que "no se puede hablar de políticas de empleo sin un instrumento para políticas activas". "No nos parece que sean agencias de colocación privada las que suplanten la función que cumple la administración. No pueden ser los únicos intermediadores del empleo".

Y es que aseguró que este servicio "no hace sino ahondar en el deterioro del empleo" y en la "degradación brutal" del mismo que se ha sufrido en Castilla-La Mancha. De la Rosa abogó así por "fortalecer y recuperar espacios perdidos", también en el campo de la intermediación del conflicto laboral, como es el jurado arbitral, y otros para la salud laboral y contra la siniestralidad en el trabajo, otra de las "grandes lacras" que se sufren en este ámbito en la región.

Además, propondrán un espacio que vertebre el dialogo social de manera conjunta, entre todos los agentes sociales, para abordar las políticas en materia económica, agraria, de empleo y de futuro. "Tenemos más dialogo que antes, pero menos del que necesitamos y se lo vamos a hacer llegar a todos los partidos políticos y también al Gobierno actual", recalcó. El sindicalista también señaló la necesidad de crear una "agenda especial" para aquellas comarcas y provincias "especialmente deprimidas", entre las que cuenta a Talavera de la Reina, Cuenca o Albacete.