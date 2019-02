Castilla-La Mancha reclama la defensa del agua "por todos" en el Día Mundial de los Humedales

El Gobierno regional ha reclamado la defensa del agua "por todos" aquellos que defienden a los agricultores, como recurso fundamental para la región, “porque sin agua no solo no hay agricultura, sino que no tenemos futuro para Castilla-La Mancha”. Así lo ha trasladado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante el acto institucional del Día Mundial de los Humedales que se ha celebrado en la localidad ciudadrealeña de Pedro Muñoz.

En este acto el Grupo de Desarrollo Rural ‘Montes Norte’ ha presentado el proyecto de cooperación Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, en el que participan Alto Guadiana Mancha, la Asociación Comarcal Don Quijote, el grupo de desarrollo rural Dulcinea y el de Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, que aborda una de las cuestiones más relevantes que unen este territorio, como son los humedales, proyecto con el que se ponen en valor y se educa a “generaciones futura” dando a conocer este patrimonio único de la región.

Ante la presencia de los representantes de los Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, asociaciones como la de mujeres, Fademur, y diversos colectivos, alcaldes o representantes de los 30 ayuntamientos de la Mancha Húmeda, Martínez Arroyo se ha mostrado convencido de que el futuro de la región pasa por hacer "un buen uso del agua y porque genere actividad económica", insistiendo en que “se pueda utilizar en la agricultura” porque es fundamental para el sector.

“Ojalá todos, ayer, anteayer tuvieran tan claro lo que yo estoy diciendo”, porque "sin agua no hay futuro para Castilla-La Mancha", ha insistido. Junto a los representantes de los Grupos de Desarrollo Rural, Juan José Fernández, y de la Federación de Mujeres Fademur, Mari Luz Fresneda, entidades a las que ha considerado como “los mejores compañeros de viaje”, Martínez Arroyo ha resaltado la importancia del agua como “recurso”, que siendo utilizado bien, como se hace en la región, “nos ayuda a generar riqueza y a proteger estos humedales”.

Una pieza fundamental de esta protección es la del sector agrario, donde la tarea “excelente” de los agricultores de esta tierra, ha reconocido el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha posibilitado que en la región, gracias a “su esfuerzo”, se cuente a día de hoy con ocho espacios naturales incluidos en la lista más prestigiosa del mundo, la Ramsar.

En concreto, entre los ocho lugares de interés incluidos en esta lista como Humedales de Importancia Internacional, están la Laguna del Pueblo o de la Vega de Pedro Muñoz; la Laguna de Manjavacas, Laguna del Prado, Lagunas de Alcázar de San Juan, Lagunas del Pueblo de Beleña, Lagunas de Ruidera y Tablas de Daimiel, así como la laguna de El Hito, en la provincia de Cuenca.

A ella se ha referido Martínez Arroyo quien ha resaltado el gran esfuerzo que se ha realizado desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en su protección para evitar que en este punto, se construyera un “basurero” de residuos nucleares.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, además, ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde los 29 Grupos de Desarrollo Rural de la región, y en concreto, los seis presentes que forman parte de ‘Montes Norte’, considerándolos “fundamentales para el desarrollo del territorio” y que con su labor ponen de manifiesto que “es posible fomentar el desarrollo trasversal del medio rural desde el propio pensamiento e la gente que vive en nuestros pueblos”.