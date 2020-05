Castilla-La Mancha considera “muy valiente” la decisión del Gobierno de España de aprobar el ingreso mínimo vital

Blanca Fernández, consejera portavoz del Gobierno regional ha calificado de “positiva” la decisión del Consejo de Ministros Extraordinario celebrado este viernes en el que se dio luz verde al ingreso mínimo vital y la considera “justa y muy valiente” por parte del Gobierno de España.

Ha destacado que “se aprueba en España por primera vez” en lo que supone “una decisión extraordinaria muy importante para muchas familias en situación de vulnerabilidad y que se puede ver agravada por la COVID-19”.

En la región 40.000 familias y unas 120.000 personas se verán beneficiadas por esta medida que, ha recordado, permitirá tener una renta a las familias que menos tienen y ha destacado “la estrategia de inclusión que incorpora y que consideramos muy importante”.

A falta de que se publique el texto normativo, Fernández ha resaltado de esa estrategia de inclusión, que el objetivo de incorporar al mercado laboral contará con incentivos de contratación, con apoyo social y laboral por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que, decía, “jugarán un papel importante”. Y todo ello dentro de un “modelo de gobernanza compartida entre todas las instituciones. “No es una prestación social sin más sino un conjunto de políticas articuladas”.

También ha resaltado que la norma incorpora un “sello social” para aquellas empresas que ofrezcan formación y empleo a los beneficiarios y la “condición sine qua non” de que los beneficiarios estén inscritos como demandantes de empleo. Se trata, ha dicho de “impulsar” la búsqueda de un empleo “aunque sabemos que en los meses venideros será muy complicado”.

Fernández ha explicado que el Ingreso Mínimo Vital “viene a solucionar en buena medida” la situación de las familias que, ha dicho, “no son responsables de lo que ha pasado sino son víctimas de esta crisis. No podemos darles la espalda” y que “una sociedad avanzada del siglo XXI no se puede permitir tener un porcentaje de la población en situación de pobreza y no hacer nada”

Cree que la crisis sanitaria “va a atacar a la inmensa mayoría de las familias y lo hará con mayor dureza en el seno las que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad social” por eso cree que el Ingreso Mínimo Vital “puede ser una herramienta muy útil para ayudar a salir de esta situación. Se trata de justicia social, no de caridad ni de solidaridad”.