Fizzy Soup relanza un vídeoclip de 'Far', una canción "determinante" en la historia del grupo conquense

El 25 de enero de 2016 Fizzy Soup estrenaba 'Far', una canción dedicada a la distancia. "A veces necesaria, a veces obligada, en ocasiones abismal y casi siempre difícil", la distancia, explcian, es el "espacio que nos separa de queridos y odiados, lugares soñados, objetivos que alcanzar. El espacio que ocupa se puede recorrer en dos sentidos, y Fizzy Soup celebra con este vídeo 4 años de andadura desde el estreno de esta canción, en los que han caminado con determinación y sin tregua hacia su objetivo.



'Far' pertenece a su anterior trabajo 'Not So Far' (2017) y fue grabada "haciendo honor a su nombre". En una furgoneta que se convirtió en un estudio de sonido sobre ruedas, cada instrumento y voz que suenan en la canción fueron grabados en una localización diferente," nutriendo a la canción de las peculiaridades acústicas del lugar". El vídeo de hace cuatro años está disponible todavía en las redes sociales del grupo.



En este nuevo vídeo el grupo colabora con Sean Marholm del grupo Dinero, y la canción se grabó en el concierto especial de Fizzy Soup en el Teatro Auditorio de Cuenca el 20 de octubre de 2018, en el que también participaron Gabriel de Shinova y Alex de KITAI, acompañados de una orquestación con cuerdas, vientos y teclado.

Los conquenses llevan ya seis años de historia y su último trabajo, 'Lo que no se ve' (2019), se estrenó con la censura de su portada por parte de Facebook y sus primeras canciones en castellano. El grupo ha llegado al escenario de los festivales nacionales "más top", como Sonorama, Mad Cool, DCODE, Gigante o Muwi y la gira de presentación de 'Lo que no se ve' cuenta con más de 40 fechas y continuará por festivales que se sumarán al centenar de shows de su anterior trabajo 'Not So Far'.

El grupo describe su música como una que se expande "más allá de los límites del indie folk, el rock o la psicodelia, hacia un estilo que les caracteriza" y al que Sonia y Javi ponen voz con armonías brillantes y letras oscuras. El sonido tiene una fuerte filosofía creativa 'Do it Yourself', con lo que llegan a una personalidad artística "única" y que no sólo se refiere a su música, sino también a sus discos y vídeos musicales.

"'Far' fue una canción determinante para nosotros. Nos encontrábamos en un momento en el que nos sentíamos atrapados, la canción surgió de la necesidad de liberarnos de ese bloqueo, y la verdad es que tanto la composición como el modo en que la grabamos fue muy liberador. Llegó después de 'The big black wolf' y 'House of love' y, junto a ellas, nos abrió la puerta hacia un campo lleno de sonidos que marcaron la línea de 'Not so far'", explican desde el grupo.