García Molina gana sin sorpresas las primarias de Podemos y será el candidato a la Junta

El candidato de Podemos Gobernar Castilla-La Mancha, José García Molina, ha resultado vencedor de las primarias celebradas por el partido para decidir su candidato a la Junta de Comunidades en las próximas elecciones autonómicas. Molina se ha impuesto con un total de 1194 votos y el 51% de los apoyos, mientras que el candidato independiente David Llorente consiguió 658 votos, un 28.14% y la también independiente Gemma Heras se hizo con 486, un 20.79%.

En las elecciones internas del partido de 2015, José García Molina obtuvo un total de 1367 votos, un 57,97% de los 2358 totales y se erigió como secretario general del partido. Molina revalidó este cargo en 2017, con el 57,22% de los votos, un total de 1.707. Llorente alcanzó entonces el 33,76% de los apoyos, quedándose 700 sufragios por detrás de su contrincante. La participación fue de un 30%.

Los resultados se han hecho esperar en Castilla-La Mancha, pero no han venido con grandes sorpresas. Eso sí, el ambiente de las primarias en la formación morada no estuvo exento de dificultades. Antes de conocerse los resultados, David Llorente, de Anticapitalistas, ha anunciado que ha pedido una auditoría externa tanto de los resultados como del proceso de primarias del partido, ya que no se ha sustituido el equipo técnico encargado de gestionar y supervisar el mismo.

Llorente igualmente señaló que "se reservaba" la posibilidad de adoptar las medidas judiciales que considerase oportunas. El también diputado regional recusó a todos los miembros del equipo por una "falta de neutralidad" y por tener un "claro interés de parte a favor" de la candidatura de García Molina, así como por tener una "clara animadversión" hacia su proyecto. De este modo, recuerda que dicho equipo está formado por tres personas que integran la lista presentada por Molina y otras que han formado parte de las listas del actual secretario general del partido con anterioridad.

Considerando que no se ha atendido mi solicitud de recusación del equipo técnico y que las redes sociales oficiales del partido tampoco han respetado la obligada neutralidad, he solicitado una auditoría externa del proceso de primarias por una entidad independiente. #JuegoLimpio pic.twitter.com/OOT1H3Jful — David Llorente (@DavidLlorenteS) 26 de noviembre de 2018

Su solicitud de recusación la ha hecho llegar a todo el equipo técnico, a la Secretaría General Autonómica, a la Secretaría de Organización Autonómica y Estatal y a la Comisión de Garantías Democráticas Estatal. “Considerando que no se ha atendido mi solicitud de recusación del equipo técnico y que las redes sociales oficiales del partido tampoco han respetado la obligada neutralidad, he solicitado una auditoría externa del proceso de primarias por una entidad independiente", ha explicado.

Dimisión en el Consejo Ciudadano

Por otra parte, Cristina Cancho y Laura Lorrio, del Consejo Ciudadano del partido anunciaron en medio del proceso de primarias su dimisión del organismo. Ambas alegan "irregularidades" dentro del funcionamiento de la formación, "invisibilización" de David Llorente, entre otros, y una falta total de respuestas a las distintas solicitudes informativas o quejas que han presentado.

Cristina Cancho fue elegida por la candidatura de David Llorente en las pasadas elecciones, y Laura Lorrio, se integró en la candidatura 'Imagina Podemos', liderada por Fernando Barredo. Las razones de ambas han sido presentadas en sendas cartas abiertas, a las que han adjuntado gran cantidad de información, así como una rendición de cuentas de su labor como consejeras ciudadanas.