El Gobierno concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Marcial Marín, exconsejero de Cospedal

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al albaceteño Marcial Marín. Así lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado con fecha 7 de septiembre. Dicha distinción tiene como objetivo premiar los méritos de carácter civil adquiridos por el personal dependiente de alguna de las Administraciones Públicas, por lo que se suele conceder a altos cargos de la Administración, Generales de los Ejércitos y de la Guardia Civil, o a personas relevantes tanto españolas como extranjeras.

La de Marcial Marín ha sido una figura polémica en Castilla-La Mancha ligada a los recortes durante su periodo al frente de la Consejería de Educación. De hecho, las decisiones del antiguo consejero de Educación de Castilla-La Mancha fueron las que más polémica y oposición levantaron ante la sociedad civil de la región. Los recortes que se llevaron a cabo en el sector dieron pie a una situación de deterioro que ha sido ampliamente denunciada por sindicatos y asociaciones en favor de la Educación Pública, un deterioro que se mantiene con ratios en las aulas denunciadas como ilegales y falta de profesorado, entre otros problemas.

Marín impulsó también polémicos programas como ‘Abriendo Caminos’ que suponía la oferta de clases de apoyo de las materias de Matemáticas y Lengua a alumnos de 4º de la ESO que no las hubiesen superado y no hubieran titulado en junio. Algunos sindicatos la tacharon de “demagógica y populista, un parche para enmascarar la política de recortes del PP”, como la supresión del 20% de la plantilla de profesorado, la masificación de las aulas y la no cobertura de las sustituciones durante el curso. El programa fue aprobado por el gobierno del PP a pesar de la oposición de los centros educativos y sin haber negociado las condiciones laborales del profesorado que lo impartiría. F inalmente fue anulado por la justicia.

Cinco años sin oposiciones

Frente a su gestión en la Consejería siempre tuvo en contra a profesores e interinos, a lo que se suman cinco años sin oposiciones para Educación Secundaria. Por otro lado, el ‘popular’ también fue conocido por la importancia que concedió a la tauromaquia al impulsar, entre otras iniciativas, el I Congreso Internacional de Tauromaquia de la región.

Su gestión al frente de Educación en Castilla-La Mancha le valió, toda vez que Cospedal no consiguió repetir en el gobierno de la Junta, el nombramiento de Secretario de Estado de Educación, cargo que ocupó hasta hace apenas unos meses, cuando prosperó la Moción de Censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno Central.

Marcial Marín, nacido en 1968, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia y posee el título de Técnico Superior en Riesgos Laborales por la Universidad Empresa. Tiene además un Máster en Gestión y Dirección de Empresas para profesionales con experiencia en IESE por la Universidad Pontificia de Navarra. Comenzó su trayectoria política en el año 2007, cuando fue elegido diputado autonómico por la provincia de Albacete.