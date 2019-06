De Guadalajara a Canadá: “Dependemos del mar mucho más de lo que imaginamos”

Son los mejores de Castilla-La Mancha y van a poder estudiar en las mejores universidades del mundo. Álvaro López, María Pozo, Esther Rodríguez, Verónica Relaño y Heathcliff Dorado son los cinco estudiantes de la región que han recibido una beca de ‘La Caixa’ para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Pero, ¿cuánto tiempo dedican a sus estudios? ¿A qué han tenido que renunciar para tener unos expedientes tan brillantes? Hablamos con ellos para conocer cómo afrontan esta nueva etapa.

“He tenido que renunciar a Castilla-La Mancha”

Álvaro es de Albacete y ha obtenido una beca con la que cursará un posgrado en Tecnología y Composición Musical en el San Francisco Conservatory of Music (EEUU). “Pasar el proceso de selección es algo así como un reconocimiento a los méritos académicos y artísticos que uno va haciendo poco a poco. De hecho, creo que en la carrera profesional de un artista es importante aprovechar cada oportunidad de aprender porque todas aportan algo, desde un concierto en el pueblo a otro en una sala importante de Berlín”, señala el albaceteño.

Según Álvaro, este posgrado ofrece la oportunidad de trabajar con profesionales de primer nivel en el mundo audiovisual. “Han formado parte del equipo de música y sonido de películas como ‘El Señor de Los Anillos’, ‘Los Otros’ o ‘El silencio de los corderos’, Creo que es el equivalente a poder estudiar cocina con el equipo de Ferran Adrià. La contrapartida es que el master es bastante caro, más aún si tenemos en cuenta que se hace en EEUU, por lo que contar con la dotación de esta beca es indispensable para hacer posible el proyecto”.

Álvaro López

Graduado en Viola y Composición por el Conservatorio Superior de las Islas Baleares, este albaceteño asegura que queda mucho por hacer a nivel educativo en la región. “He tenido que renunciar a Castilla-La Mancha. Tuve que salir de Albacete para poder estudiar Viola y Composición en Mallorca. Después tuve que salir de España para seguir aprendiendo en Suiza. Y todavía no he podido regresar porque la oferta cultural y las salidas profesionales son muy poco atractivas. Creo que es una pena que el Gobierno Regional apoye menos a sus estudiantes que una entidad bancaria”.

“Las cosas son imposibles si no se intentan”

María también es albaceteña, y en su caso, la beca la destinará a la realización de un máster en Investigación en Ciencias Biológicas en la Macquarie University (Australia) con el objetivo de especializase en neurobiología de tiburones. Para María, obtener esta beca ha supuesto por un lado entender que muchas veces las cosas sólo son imposibles si no se intentan.

“Hace alrededor de un año, estaba comenzando a prepararme para defender el proyecto académico que determinaría si sería o no merecedora de la beca. Actualmente, escribiendo estas palabras desde Sydney, no parece para tanto, pero por aquel entonces, además de mucha emoción, había también nervios e inseguridades. Además, la beca de La Caixa está suponiendo tener acceso a un número de oportunidades que bien sobrepasan las ya esperadas”.

María Pozo

Graduada en Biología por la Universidad de Granada es una de las alumnas más brillantes de la región aunque reconoce que ha tenido que renunciar a ciertas cosas a lo largo de su vida. “A alguna que otra fiesta, a algún que otro momento de estar pensando en algún proyecto extracurricular en vez de estar tranquila en vacaciones, pero realmente estas cosas las hago con gusto y no son renuncias dolorosas si las comparas con todo lo obtenido gracias a esos pequeños esfuerzos”.

“Supone la renovación de mis energías y de mi creatividad”

Nacida en Valdepeñas, Esther Rodríguez cursará un máster en Historia del Arte en la American University (Washington, Estados Unidos) gracias a la beca de La Caixa’. “Supone para mí la emoción de sentir mi esfuerzo recompensado y la alegría de saber que hay un grupo de personas que han decidido confiar en mi potencial e invertir en la mejora de mi formación”.

Graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, valora de forma positiva su formación en el extranjero y en cuanto a la educación en nuestro país le gustaría que se diera una vuelta al concepto de las artes plásticas. “Está en clara desventaja frente a otras materias fundamentales y nos olvidamos de que podríamos convertirla en la asignatura con la que se empezase a preparar a los niños para enfrentarse a todo tipo de contenidos visuales”.

Esther Rodríguez

En cuanto a la educación en Castilla-La Mancha, Esther propone más experiencias de los alumnos fuera del aula. “En los últimos años he podido observar que los colegios de Madrid tienden a llevar a sus alumnos a más actividades de tipo escénico, literario o museístico, lo cual contribuye a su enriquecimiento. Los centros educativos de Castilla-La Mancha no cuentan con las mismas opciones y podría ser interesante facilitarles la labor de algún modo”.

“Dependemos del mar mucho más de lo que imaginamos”

El objetivo de Verónica es estudiar, gracias a la beca que ha obtenido, un doctorado en Zoología en la British Columbia University (Canadá). “Es muy satisfactorio ver como después de tanto esfuerzo y lucha alguien se da cuenta de que el mar necesita nuestra ayuda, y eso es lo que La Caixa ha hecho al otorgarme esta beca, no sólo está apostando por mi sino por la protección de nuestros océanos”.

Nacida de Guadalajara afronta esta nueva etapa con muchas ganas y sin ningún miedo. “Con miedo no se va a ningún sitio y mucho menos en un campo con tantos intereses y conflictos como la protección de los océanos. Mi programa de Doctorado tiene una duración media de cinco años, aunque no sé lo que tardaré en hacerlo, sólo sé que no pienso desperdiciar ni un solo día. La beca de La Caixa tiene una duración de dos años, pero tras este periodo ya tengo asegurado un contrato con la Universidad de British Columbia para seguir mi investigación”.

Veronica Relaño

“Creo que al estar tan lejos del mar, esta curiosidad tan sólo se intensificó con los años y al final dio lugar a mi primera aventura lejos de casa, ir a estudiar la doble licenciatura en Ciencias del Mar y Ambientales a la Universidad de Cádiz. No me arrepiento de haber decidido estudiar estas carreras a pesar de comentarios como -las pocas salidas que tiene eso- o -que vas a hacer en Guadalajara-. Creo que los jóvenes de hoy en día debemos estudiar con ilusión y poner toda nuestra pasión en lo que más nos interesa, sólo así seremos grandes profesionales y grandes personas que se interesan por los demás”.

“Es un premio al esfuerzo y al empeño que le pongo cada día a mis estudios”

El toledano Heathcliff Dorado cursará gracias a la beca de ‘La Caixa’ un doctorado en Cáncer Infantil en Berlín. “Es una enfermedad rara, y como tantas otras, padece de falta de inversión y esfuerzo por parte de empresas para desarrollar nuevos tratamientos, o mejorar el diagnóstico. Es triste, pero muchos fármacos estudiados para cáncer de adultos no se estudian en niños porque no hay incentivos para que las empresas inviertan los recursos necesarios para esos ensayos clínicos. Con este proyecto, espero poder ayudar a entender mejor este tipo de enfermedad y ofrecer una mejor respuesta a las familias afectadas por este tipo de cáncer”.

Es uno de los cinco alumnos más brillantes de Castilla-La Mancha, algo que reconoce, nadie les ha regalado. “Son muchas horas de esfuerzo diario, de no conformarse con el mínimo exigido, y a la vez de buscar las alternativas que me ayuden a obtener la mejor preparación posible. Para estudiar el máster en Berlín tuve que preparar una aplicación en la que sólo los mejores 20 de entre más de 900 candidatos fueron aceptados. Eso no significa que no haya disfrutado de mi vida universitaria, al contrario”.

Heathcliff Dorado

“Uno de los aspectos positivos de Alemania es que la educación es más flexible, sin tantas horas sentado en un aula, lo que permite que los estudiantes compaginen sus estudios con un trabajo, o que hagan estancias en laboratorios para obtener práctica, empezar a tejer una red de contactos y ser más independientes económicamente de los padres. Además, la universidad es gratuita. Ojalá en España pudiésemos encontrar un sistema parecido”.